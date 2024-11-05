Дороги Бурятии продолжают очищать от снега и посыпать песком

Дорожники каждый день расчищают обочины и подсыпают песком проезжие части региональных дорог в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском, Мухоршибирском, Кяхтинском и Хоринском районах. Работают комбинированные дорожные машины и грейдеры.

— По республике еще не установилась отрицательная температура — днем снег подтаивает, а к вечеру он подмерзает, поэтому в некоторых местах образуется наледь, особенно в теневых зонах. Подрядные организации производят повторную подсыпку опасных участков в течение дня, держим ситуацию на контроле, — сказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Уважаемые автомобилисты, если вы отправляетесь в поездку, будьте предельно аккуратными на дорогах, не отвлекайтесь во время поездок и соблюдайте скоростной режим.

Вы можете сообщить о сложной дорожной обстановке на региональной дороге круглосуточно по тел.: 8 (3012) 55-20-55 — Бурятрегионавтодор.

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»