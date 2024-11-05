В Бурятии похолодает до минус 30

Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз на предстоящую неделю. По данным синоптиков, жителей республики ждет частая смена погоды.Наиболее интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега ожидаются 6, 8 и 9 ноября при смещении фронтальных разделов.Преобладающая температура ночью составит -7, -12, по северу и местами юго-западу -17, -22. По Баунтовскому району в ясные ночи температура воздуха понизится до -30 градусов. По Прибайкалью и в облачные ночи в большинстве районов будет -1, -6.Днем ожидается 0, +5, по северу и юго-западу республики: -3, -8 градусов.