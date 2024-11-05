Общество 05.11.2024 в 14:29

В центре Улан-Удэ построят новую подстанцию

Она будет обеспечивать электроснабжение обновленного центра города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В центре Улан-Удэ построят новую подстанцию

Центр Улан-Удэ электричеством будет обеспечивать новая трансформаторная подстанция. Она предусматривает два трансформатора мощностью 16 мегаватт с подключением к подстанции Медведчиково.

- Сегодня с представителями управления комплексного развития территорий, Россетей, мэрии Улан-Удэ, ПАО «ПИК Байкала» и другими участниками процесса обсудили вопросы техприсоединения к сетям электроснабжения по театру «Байкал», Национальному музею, студенческому кампусу и новым многоквартирным домам. Договор о технологическом присоединении заключен, поэтому со следующего года ПАО «Россети» приступают к строительству подстанции, - сообщил зампред правительства РБ Евгений Луковников.

В свою очередь, компания «ПИК Байкала» будет строить распределительные сети.

- Для того, чтобы центральная часть города была красивая, будут проложены электросети под землей. Комплексное развитие территорий - это сложный технологический процесс, и здесь необходимо учесть все нюансы, - отметил зампред.

В целом на энергоснабжение центра города в рамках проекта комплексного развития территорий выделено более одного миллиарда рублей за счет казначейского кредита.

 

Фото: тг-канал зампреда правительства РБ Евгения Луковникова

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