С жителя Бурятии взыскали компенсацию за смертельный наезд

В Бурятии судебные приставы взыскали с виновника смертельного ДТП компенсацию морального вреда. Водитель, ехавший в темноте по трассе «Байкал», сбил женщину, которая находилась на проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте.Как сообщили в УФССП Бурятии, суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его обязали выплатить потерпевшей стороне 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Столь небольшая сумма объясняется тем, что еще до суда мужчина добровольно передал родственникам погибшей полмиллиона рублей.Однако присужденную судом сумму удалось взыскать не сразу. Для этого приставу пришлось прибегнуть к принудительным мерам. На данный момент вся задолженность с водителя уже взыскана. А за несвоевременное исполнение решения суда с мужчины взыскали еще 21 тысячу рублей в виде исполнительского сбора.