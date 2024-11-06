Общество 06.11.2024 в 09:34
Жил в доме, где заживо сгорела семья, торговал на рынке
Неизвестные факты о детстве Павла Прилучного
Текст: КП-Новосибирск
5 ноября Павлу Прилучному исполнилось 37 лет. Имя актера на слуху — правда, в связи не с его творческими работами, а с тяжелым судебным процессом по разводу с Агатой Муцениеце. Это сейчас он — один из самых завидных красавчиков страны (пусть и женат). А когда-то был простым парнем, рос в неприметном райончике под Новосибирском, но мечтал добиться многого, с ранних лет начав зарабатывать. При этом актером он мог вовсе и не стать. КП-Новосибирск вспоминает биографию известного «мажора».
В начале 1990-х годов семья Прилучных переехала с юга Казахстана и поселилась в Бердске. Продав пятикомнатную квартиру в Чимкенте, родители Павла смогли купить только коттедж после пожара на улице Павлова. Улица это расположена в частном секторе на окраине города, и, как рассказывал сам Прилучный журналистам КП-Новосибирск на заре своей актерской карьеры, творилось в жилище нечто странное.
- Мы купили дом, а там, оказывается, заживо сгорели пять человек, целая семья - отец, мать и три ребенка. Я об этом долгое время не знал. И никто не знал. Нам рассказали уже потом, когда мы его купили. Какая-то чертовщина в этом доме постоянно присутствовала. Родители уходили, я оставался в огромном доме на 14 комнат один! Это было очень страшно! Сидишь, смотришь телевизор - и тут что-нибудь происходит, например занавеска как-то не так колыхнется, — так вспоминал он свое детство.
Одноклассники из бердской школы № 11 помнят Павла, который уже тогда отличался от сверстников. Он любил модные вещи: джинсы-клёш, яркий рюкзак. Но хоть и одевался модно, но чувствовал себя не в своей тарелке из-за танцев, на которые его заставляла ходить мама-хореограф.
— В Бердске заниматься хореографией было не по-пацански, я мечтал стать бандитом, например, владельцем автосервиса. В детстве я дрался каждый день, постоянно ссорился и бурно реагировал на каждое слово, — рассказывал Прилучный.
Будущий актер рано, уже в подростковом возрасте, остался без отца. Мать вынуждена была воспитывать одна троих детей, и 15-летний Паша старался ей хоть в чем-то помочь. Он все время искал подработку: мыл машины, продавал на рынке черепашек, работал даже конферансье в стриптиз-баре, но самая яркая работа, которая запала в сердце, - вожатый в лагере «Юность».
Но судьба привела его на актерскую стезю. Отчасти из-за того, что за обучение на танцевальных курсах дальше надо было платить. Поэтому юноша выбрал бесплатные курсы в театральном училище. Во время учебы в театральном училище Павел два года работал в театре «Глобус». У него уже появились поклонницы после первых же спектаклей — они даже расписывали мелками стены подъездов, признаваясь его в любви. Пробовал себя Прилучный и в юморе — на своем курсе собрал команду КВН и даже тайно участвовал в кубке Новосибирского госуниверситета, ни о чем не сказав своим преподавателям.
Сейчас звезда «Мажора» живет в браке с актрисой Зепюр Брутян, и воспитывает троих детей: сына и дочь от брака Агатой Муцениеце и сына от второго брака. Актер не раз становился участником скандалов, включая драки и разногласия с первой женой Агатой Муцениеце по поводу опеки над детьми.
В начале 1990-х годов семья Прилучных переехала с юга Казахстана и поселилась в Бердске. Продав пятикомнатную квартиру в Чимкенте, родители Павла смогли купить только коттедж после пожара на улице Павлова. Улица это расположена в частном секторе на окраине города, и, как рассказывал сам Прилучный журналистам КП-Новосибирск на заре своей актерской карьеры, творилось в жилище нечто странное.
- Мы купили дом, а там, оказывается, заживо сгорели пять человек, целая семья - отец, мать и три ребенка. Я об этом долгое время не знал. И никто не знал. Нам рассказали уже потом, когда мы его купили. Какая-то чертовщина в этом доме постоянно присутствовала. Родители уходили, я оставался в огромном доме на 14 комнат один! Это было очень страшно! Сидишь, смотришь телевизор - и тут что-нибудь происходит, например занавеска как-то не так колыхнется, — так вспоминал он свое детство.
Одноклассники из бердской школы № 11 помнят Павла, который уже тогда отличался от сверстников. Он любил модные вещи: джинсы-клёш, яркий рюкзак. Но хоть и одевался модно, но чувствовал себя не в своей тарелке из-за танцев, на которые его заставляла ходить мама-хореограф.
— В Бердске заниматься хореографией было не по-пацански, я мечтал стать бандитом, например, владельцем автосервиса. В детстве я дрался каждый день, постоянно ссорился и бурно реагировал на каждое слово, — рассказывал Прилучный.
Будущий актер рано, уже в подростковом возрасте, остался без отца. Мать вынуждена была воспитывать одна троих детей, и 15-летний Паша старался ей хоть в чем-то помочь. Он все время искал подработку: мыл машины, продавал на рынке черепашек, работал даже конферансье в стриптиз-баре, но самая яркая работа, которая запала в сердце, - вожатый в лагере «Юность».
Но судьба привела его на актерскую стезю. Отчасти из-за того, что за обучение на танцевальных курсах дальше надо было платить. Поэтому юноша выбрал бесплатные курсы в театральном училище. Во время учебы в театральном училище Павел два года работал в театре «Глобус». У него уже появились поклонницы после первых же спектаклей — они даже расписывали мелками стены подъездов, признаваясь его в любви. Пробовал себя Прилучный и в юморе — на своем курсе собрал команду КВН и даже тайно участвовал в кубке Новосибирского госуниверситета, ни о чем не сказав своим преподавателям.
Сейчас звезда «Мажора» живет в браке с актрисой Зепюр Брутян, и воспитывает троих детей: сына и дочь от брака Агатой Муцениеце и сына от второго брака. Актер не раз становился участником скандалов, включая драки и разногласия с первой женой Агатой Муцениеце по поводу опеки над детьми.