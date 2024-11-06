Общество 06.11.2024 в 09:44

В одной из колоний Бурятии поженились три пары

Церемония бракосочетания прошла в комнате для свиданий
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Текст: Служба информации "Номер один"
В одной из колоний Бурятии поженились три пары

В исправительной колонии № 2 в Бурятии прошла церемония бракосочетания. Сразу три пары связали себя узами брака в комнате для длительных свиданий.

- Церемония бракосочетания прошла в теплой атмосфере, после официального оформления отношений новобрачные получили возможность провести время на длительном свидании. Этот момент стал важной частью мероприятия, подчеркивая значимость семейных ценностей даже в условиях изоляции от общества, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ.

 

Фото: loon.site

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