В Монголии садят деревья с помощью дронов

Монгольская компания «Оюу толгой», использующая австралийскую технологию посадки деревьев с помощью дронов, массово сбрасывает специальные капсулы с семенами деревьев, помогая восстановить окружающую среду страны.Как сообщает агентство «Монцамэ», компания проводит эти процедуры в течении двух лет. В мае прошлого года они с помощью дронов посадили 27 тысяч капсул с семенами, содержащими четыре вида хвойных деревьев и один вид березы.Наблюдения, проведённые в августе 2023 года и июле 2024 года, показывают, что капсулы с семенами успешно прорастают. Показатели всхожести и приживаемости варьируются в зависимости от вида используемых семян.«Оюу толгой» стала первой компанией, опробовавшей эту технологию в Монголии. Она обнаружила, что беспилотные летательные аппараты можно использовать не только для посадки деревьев, но и для крупномасштабного восстановления лесов и озеленения.В рамках национального движения «Миллиард деревьев» компания взяла на себя обязательство посадить 100 миллионов деревьев к 2030 году. Это позволит стране уменьшить уровень эрозии степной почвы, которая образовалась после массовой вырубки лесов на отопление монгольских юрт и домов в последние годы.