Общество 06.11.2024 в 10:01

В Монголии садят деревья с помощью дронов

Австралийская технология хорошо прижилась в степном климате страны
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Текст: Иван Иванов
В Монголии садят деревья с помощью дронов
Фото: архив «Номер один»
Монгольская компания «Оюу толгой», использующая австралийскую технологию посадки деревьев с помощью дронов, массово сбрасывает специальные капсулы с семенами деревьев, помогая восстановить окружающую среду страны.
 
Как сообщает агентство «Монцамэ», компания проводит эти процедуры в течении двух лет. В мае прошлого года они с помощью дронов посадили 27 тысяч капсул с семенами, содержащими четыре вида хвойных деревьев и один вид березы.

Наблюдения, проведённые в августе 2023 года и июле 2024 года, показывают, что капсулы с семенами успешно прорастают. Показатели всхожести и приживаемости варьируются в зависимости от вида используемых семян.
 
«Оюу толгой» стала первой компанией, опробовавшей эту технологию в Монголии. Она обнаружила, что беспилотные летательные аппараты можно использовать не только для посадки деревьев, но и для крупномасштабного восстановления лесов и озеленения.

В рамках национального движения «Миллиард деревьев» компания взяла на себя обязательство посадить 100 миллионов деревьев к 2030 году. Это позволит стране уменьшить уровень эрозии степной почвы, которая образовалась после массовой вырубки лесов на отопление монгольских юрт и домов в последние годы.
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