Общество 06.11.2024 в 10:47
Экс-солистка Бурятского оперного театра умерла при родах
Мария Ринчинова была на седьмом месяце беременности
36-летняя экс-солистка Бурятского оперного театра Мария Ринчинова умерла при родах во Владикавказе. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на мужа певицы.
«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», –рассказал супруг Марии Найдан.
Из-за чего именно умерла Мария Ринчинова, муж не уточнил.
Сейчас близкие певицы собирают деньги на транспортировку тела из Владикавказа в Улан-Удэ.
Напомним, Мария Ринчинова родилась в Бурятии. Окончила Музыкальный колледж им. П.И. Чайковского в Улан-Удэ, а также Российскую академию музыки им. Гнесиных. После чего успешно солировала в оперной труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», –рассказал супруг Марии Найдан.
Из-за чего именно умерла Мария Ринчинова, муж не уточнил.
Сейчас близкие певицы собирают деньги на транспортировку тела из Владикавказа в Улан-Удэ.
Напомним, Мария Ринчинова родилась в Бурятии. Окончила Музыкальный колледж им. П.И. Чайковского в Улан-Удэ, а также Российскую академию музыки им. Гнесиных. После чего успешно солировала в оперной труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
С 2023 года Мария стала солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии, где дебютировала в роли Няни в опере П. Чайковского «Евгений Онегин» (6+). После этого Мария не раз очаровывала зрителей ролями Бабушки в «Снежной Королеве» (6+) и Риты Осяниной в «Зори здесь тихие» (6+).
Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком.