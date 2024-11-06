Экс-солистка Бурятского оперного театра умерла при родах

С 2023 года Мария стала солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии, где дебютировала в роли Няни в опере П. Чайковского «Евгений Онегин» (6+). После этого Мария не раз очаровывала зрителей ролями Бабушки в «Снежной Королеве» (6+) и Риты Осяниной в «Зори здесь тихие» (6+).





Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком.

