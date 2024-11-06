Общество 06.11.2024 в 10:47

Экс-солистка Бурятского оперного театра умерла при родах

Мария Ринчинова была на седьмом месяце беременности
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Экс-солистка Бурятского оперного театра умерла при родах
Фото: личная страница Марии Ринчиновой «ВКонтакте»
36-летняя экс-солистка Бурятского оперного театра Мария Ринчинова умерла при родах во Владикавказе. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на мужа певицы.

«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», –рассказал супруг Марии Найдан.

Из-за чего именно умерла Мария Ринчинова, муж не уточнил.

Сейчас близкие певицы собирают деньги на транспортировку тела из Владикавказа в Улан-Удэ.

Напомним, Мария Ринчинова родилась в Бурятии. Окончила Музыкальный колледж им. П.И. Чайковского в Улан-Удэ, а также Российскую академию музыки им. Гнесиных. После чего успешно солировала в оперной труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

С 2023 года Мария стала солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии, где дебютировала в роли Няни в опере П. Чайковского «Евгений Онегин» (6+). После этого Мария не раз очаровывала зрителей ролями Бабушки в «Снежной Королеве» (6+) и Риты Осяниной в «Зори здесь тихие» (6+).

Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком.

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