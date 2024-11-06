Стрелы «запели» в Казани

Казахстанские джигиты и их скакуны опробовали новый манеж, экстремальный силач из Узбекистана выдержал на себе 200 кг, клоуны в галстуках атаковали зал водными пистолетами, канатоходцы из Башкортостана поразили зрителей умением держать равновесие на высоте, а захватывающий вольтиж из Бурятии «Поющие стрелы» попал прямо в сердца зрителей. Также зрители увидели чудесное выступление воздушных гимнастов из Вьетнама и Якутии, невероятное владение диаболо из Удмуртии, экстрим-акробатику на семафоре, трепетную эквилибристику, волнующе опасную дрессуру волков, веселую клоунаду и заводные танцы от балета Казанского цирка.





Как говорит директор Казанского цирка Эльмира Булатова относительно выступления нашего цирка, ей «очень радостно, что именно из всех цирков мы остановились на Бурятии. Я счастлива, что у нас получилось сотрудничество, зритель воспринимал эту программу сначала осторожно, потому что никто не понимал, что это такое. А в итоге все были в полном восторге от показа программы, и, видимо, не просто так – потому что групповой номер «Поющие стрелы» сейчас участвует в «Эхо Азии» и хорошо принимается зрителями».





Специально для номера «Поющие стрелы» сшито 16 новых костюмов. Эскизы костюмов созданы вместе с иркутской компанией «Глосс Компани» и хореографом Чингисом Тыхеевым, который поставил хореографию в этом номере. Также была написана новая музыка с национальным колоритом в тандеме с талантливым композитором Солуном Мендешевым из театра «Байкал».





Цирковые артисты из Республики Бурятия с ошеломительным успехом выступают с самобытным номером «Поющие стрелы». Именно наши артисты открыли межнациональную цирковую программу «Эхо Азии» в Казани.19 октября Казанский цирк открыл 135-й сезон программой с участием артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России: Бурятии, Удмуртии, Якутии и Татарстана. Обновленная к новому сезону арена цирка до 1 декабря будет объединять юных воспитанников Детской цирковой школы Казани и искусных, признанных артистов. По легенде шоу, космический аппарат со всеми ними приземляется в Казани, давая возможность жителям и гостям города увидеть уникальную палитру национальных цирков.Представление стартовало накануне саммита стран БРИКС, который состоялся в Казани 22-24 октября.Идея программы родилась после посещения директором Казанского цирка фестиваля «Эхо Азии». Он ежегодно проходит в Астане, там собираются лучшие цирковые номера со всего мира, но преимущественно из азиатских стран. Реализовать эту идею цирку удалось спустя два года.Название «МиниФест мира» нарочно созвучно со словом «манифест». Это акцент на том, что цирковые всех стран стремятся к миру, добру и гармонии, а в Казани, как и в Бурятии, добрососедствуют культуры Востока и Запада.Главный режиссер представления — Артур Амиров. Вместе с ним работали постановщик многих масштабных шоу Лия Гисметуллова и танцовщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и театра им. Рыбникова, участник шоу «Новые танцы» на ТНТ Антон Гисметуллов.- По задумке режиссера, именно цирку из Бурятии доверили открывать грандиозное представление. Это большая честь для нас. Ведь цирк Бурятии представляет не только один номер, но и в целом культуру Бурятии. Татарстан, как и наша республика, – такой же самобытный, с крепкими традициями, с уникальными культурами, и веками здесь проживают в дружбе и согласии люди разных национальностей, - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.К слову, выступление на арене Казанского цирка для наших земляков уже не первое. Год назад здесь с большим успехом прошли гастроли цирка из Бурятии. Цирковые выступили с программой «Легенды Байкала».Эльмира Булатова говорит, что цирки из национальных республик должны делать упор на самобытных номерах, так как это будет самым лучшим погружением в культурную среду региона.- Какая у вас музыка, костюмы, богатая история… С этим нужно делиться, это нужно дарить миру. Тем более вы замечательные, красивые, добрые, от вас идет позитив, а это необходимо в наше время, - отмечает директор Казанского цирка.В этом году бурятский цирк сразу же принял предложение от коллег из Казани.В этот раз наша республика представила поражающий воображение номер «Поющие стрелы» под руководством народного артиста Республики Бурятия Буянто Цыренова.- Сейчас приехал не весь коллектив, поскольку выступает лишь групповой вольтиж в составе 16 человек. Нам помогают четыре артиста Казанского балета, за что им отдельное спасибо. В этом составе мы здесь самая многочисленная творческая группа. Конечно, ребята волнуются, но поддержка и любовь зрителей здорово помогают нам, - говорит директор Государственного цирка Бурятии Тудуп Батуев.Ребята особенно тщательно готовились и оттачивали свое мастерство на генеральных прогонах вместе с другими участниками фестиваля. Номер «Поющие стрелы» - самый массовый и особенно запоминается зрителям своей оригинальностью и самобытностью.С номером «Поющие стрелы» бурятский цирк впервые выступил в этом году в Якутске на фестивале «Мамонтенок2024». В описании номера говорится: «С той поры, когда горы устремились в небо, поющие стрелы для бурят были священным символом, воплощающим связь с природой и духовным миром. Сотворенные из шепота леса и шкур животных, они не только обладали смертоносной силой, но и исцеляли, и защищали. Буряты верили, что в каждой стреле обитает душа, и перед охотой или битвой проводили обряды, чтобы благословить стрелы и призвать на помощь духов-хранителей».«Поющие стрелы» - один номер из большого проекта, который готовит цирк. Это постановка о Бурятии. Предполагается, что она будет готова в апреле 2025 года.В Казани наши артисты произвели настоящий фурор. Увидеть зажигательный вольтиж «Поющие стрелы» зрители смогут до 1 декабря.- Замечательному, волшебному бурятскому цирку, где выступают потрясающие, добрые, отзывчивые и трудолюбивые ребята, я желаю побыстрее обрести свой дом. Когда у вас будет свой дом, то и мы к вам приедем с большим удовольствием, привезем свои номера, потому что для любого циркового артиста цирк – это его дом, - пожелала нашим артистам директор Казанского цирка Эльмира Булатова.Фото: Елены Гредюшко