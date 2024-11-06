Встреча добровольцев культуры

1 ноября в Национальной библиотеке встретились самые активные добровольцы со всей республики. Это движение работает в России с 2019 года в рамках национального проекта «Культура».Столь масштабное мероприятие, объединяющее добровольцев в сфере искусства и культуры, в республике состоялось впервые. На слет собралось более 100 человек из Улан-Удэ и районов Бурятии, искренне любящих свою Родину и старающихся помочь в развитии культуры.Цель слета - объединение волонтеров, обмен опытом и лучшими практиками волонтерской деятельности, презентация новых проектов и программ, налаживание взаимодействия между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности и учреждениями культуры.«Радует, что каждый год ряды волонтеров культуры пополняются, и на сегодня у нас насчитывается уже 3411 волонтеров по всей Бурятии. Мы надеемся, что таких добровольцев станет еще больше. Наши волонтеры - это очень активные ребята, которые помогают нам в проведении множества мероприятий, в том числе в благоустройстве памятников культуры. Культура - это все, что связано с деятельностью человека, и это самая консервативная отрасль, потому что ее очень сложно взять и разрушить. Она создается поколениями и живет в традициях. И именно вы помогаете ее сохранять и распространять. Спасибо вам за этот труд», - поблагодарила волонтеров на открытии слета министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Всего за пять лет в рамках нацпроекта «Культура» волонтеры помогли в организации и самостоятельно провели около 100 крупных мероприятий. К примеру, волонтеры участвовали в организации музыкально-театрализованного представления «Буряад Улас - 100 жэл. Бурятия - 100 лет», фестиваля культурного наследия «Новые краски Старого города», эвенкийского фестиваля «Байкальский Аргиш», ХIХ кочующего фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия», а также помогали в проведении национального праздника «Сагаалган 2024», акции «Библионочь», «Ночи искусств», Дня охраны памятников истории и культуры, Дня славянской письменности и культуры, фестиваля «Бумажный ключ», кинофестиваля «Хрустальный нерпенок», фестиваля «Голос кочевников» и многих других.На мероприятиях волонтеры решают самые разные задачи: ребята могут быть и кураторами выставок, и помогать в оформлении залов, расстановке реквизитов и стульев и пр. От разных учреждений поступают разные задачи.«Волонтеры культуры - это помощники, которые помогают сохранять культурное многообразие нашей страны. К нам приехали гости из Казани, с которыми мы будем обмениваться опытом волонтерской деятельности. Также есть спикеры из Иркутска и Гусиноозерска», - сообщила координатор добровольческого движения «Волонтеры культуры Республики Бурятия» Арина Теодорович.Большинство волонтеров - это школьники и студенты. Ксения Прушинская учится в девятом классе и стала волонтером весной этого года «по зову сердца».«В моем понимании, волонтер культуры - это тот человек, который всегда может помочь. Я выбрала сферу культуры, потому что она мне ближе всего и живет в моем сердце. Волонтерство для меня - это бескорыстная помощь людям, возможность приносить добро. Это для меня очень важно. Первым мероприятием, на котором я волонтерила, стала «Библионочь», - рассказала девочка.Александр Шагжиев занимается волонтерской деятельностью более четырех лет. Молодой человек принял участие в организации множества мероприятий, но больше всего ему нравится помогать проводить культурные события.Еще одна школьница Юлия Шаковская - также активный, опытный волонтер, который вот уже три года вносит свой вклад в организацию мероприятий.«Я участвовала в различных акциях, это концерты, слеты, благотворительные концерты. Мне нравится помогать людям безвозмездно. Волонтер культуры - это хорошее звание, которое поможет развиваться в дальнейшем в творческом плане», - поделилась Юлия.В рамках встречи были презентованы новые проекты, программы и инициативы. Участники познакомились с деятельностью региональных добровольческих движений «Волонтеров культуры», Ресурсного центра «ДоброДом» и «Движения первых». Прошли две образовательные площадки для организаторов и волонтеров, в том числе: мастер-классы по ораторскому мастерству, тренинги по коммуникациям, социальным сетям и игры, направленные на развитие навыков по работе в медиасреде. Лучшие участники получили награды за вклад в развитие волонтерского движения.