Уполномоченный по правам человека в Бурятии проведет прием для участников СВО и их семей

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проведет прием граждан в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Вместе с ней прием будут вести адвокат Петр Раднаев, член коллегии адвокатов РБ и представители реабилитационного отдела для военнослужащих Центра «Добрые руки».

Прием организован в целях оказания адресной правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Прием состоится 08 ноября 2024 г. в 11:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61 «а».

Для записи на прием необходимо обратиться по телефону: 8(3012) 37-99-95

Фото: loon.site