Общество 06.11.2024 в 11:39

Уполномоченный по правам человека в Бурятии проведет прием для участников СВО и их семей

Прием состоится 8 ноября в фонде «Защитники Отечества»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Уполномоченный по правам человека в Бурятии проведет прием для участников СВО и их семей

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проведет прием граждан в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Вместе с ней прием будут вести адвокат Петр Раднаев, член коллегии адвокатов РБ и представители реабилитационного отдела для военнослужащих Центра «Добрые руки».

Прием организован в целях оказания адресной правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Прием состоится 08 ноября 2024 г. в 11:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61 «а».

Для записи на прием необходимо обратиться по телефону: 8(3012) 37-99-95

 

Фото: loon.site

Все новости

В Улан-Удэ увеличилось количество пожаров
06.11.2024 в 12:15
В Бурятии ищут пропавшую пенсионерку
06.11.2024 в 11:44
Уполномоченный по правам человека в Бурятии проведет прием для участников СВО и их семей
06.11.2024 в 11:39
Встреча добровольцев культуры
06.11.2024 в 11:21
Стрелы «запели» в Казани
06.11.2024 в 11:03
Экс-солистка Бурятского оперного театра умерла при родах
06.11.2024 в 10:47
В Бурятии открылись Всероссийские соревнования по боксу
06.11.2024 в 10:36
Юный шахматист из Бурятии стал золотым призером на Первенстве мира
06.11.2024 в 10:19
Жительницу Бурятии отдали под суд за поддельные права
06.11.2024 в 10:13
В Монголии садят деревья с помощью дронов
06.11.2024 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Встреча добровольцев культуры
В Улан-Удэ состоялся I слет волонтеров культуры Бурятии
06.11.2024 в 11:21
Стрелы «запели» в Казани
Цирк из Бурятии открыл 135-й сезон в столице Татарстана
06.11.2024 в 11:03
Экс-солистка Бурятского оперного театра умерла при родах
Мария Ринчинова была на седьмом месяце беременности
06.11.2024 в 10:47
В Монголии садят деревья с помощью дронов
Австралийская технология хорошо прижилась в степном климате страны
06.11.2024 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru