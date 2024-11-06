Общество 06.11.2024 в 12:19

Бывший судебный пристав из Бурятии погиб на спецоперации

Сергей Урбаев представлен к награждению орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
Бывший судебный пристав из Бурятии погиб на спецоперации
7 ноября в Улан-Удэ пройдет прощание с рядовым 37-й Гвардейской мотострелковой бригады Сергеем Урбаевым. Он погиб на спецоперации 25 июня 2024 года.

Как сообщил вайбер-чат «Ока-инфо.24/7», Сергей Урбаев родился 20 июля 1981 года в селе Орлик Окинского района. После окончания средней школы в 1998 году поступил на юридический факультет Томского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в Федеральной службе судебных приставов Улан-Удэ, через год был назначен начальником отдела ФССП Джидинского района РБ. С 2009 года работал в Отделении пенсионного фонда Окинского района РБ, с 2015 года - в Управлении фонда социального страхования Улан-Удэ, с 2020 года - в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования РБ. Последнее место работы Сергея Урбаева - городская поликлиника №3 в Улан-Удэ.

На всех должностях Сергей проявил себя как грамотный, компетентный специалист. Награждён грамотами и благодарственными письмами. Родные, друзья, коллеги отмечали его доброту, профессионализм в работе, отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь.

В апреле 2024 года Сергей Урбаев добровольно заключил контракт и отправился в зону СВО. 25 июня 2024 года Сергей погиб. Дома у него остались родители, жена, трое детей, брат и сестра.

Сергей Урбаев представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

Фото: «Ока-инфо.24/7»
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