Бывший судебный пристав из Бурятии погиб на спецоперации

7 ноября в Улан-Удэ пройдет прощание с рядовым 37-й Гвардейской мотострелковой бригады Сергеем Урбаевым. Он погиб на спецоперации 25 июня 2024 года.Как сообщил вайбер-чат «Ока-инфо.24/7», Сергей Урбаев родился 20 июля 1981 года в селе Орлик Окинского района. После окончания средней школы в 1998 году поступил на юридический факультет Томского государственного университета.Трудовую деятельность начал в 2003 году в Федеральной службе судебных приставов Улан-Удэ, через год был назначен начальником отдела ФССП Джидинского района РБ. С 2009 года работал в Отделении пенсионного фонда Окинского района РБ, с 2015 года - в Управлении фонда социального страхования Улан-Удэ, с 2020 года - в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования РБ. Последнее место работы Сергея Урбаева - городская поликлиника №3 в Улан-Удэ.На всех должностях Сергей проявил себя как грамотный, компетентный специалист. Награждён грамотами и благодарственными письмами. Родные, друзья, коллеги отмечали его доброту, профессионализм в работе, отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь.В апреле 2024 года Сергей Урбаев добровольно заключил контракт и отправился в зону СВО. 25 июня 2024 года Сергей погиб. Дома у него остались родители, жена, трое детей, брат и сестра.Сергей Урбаев представлен к награждению орденом Мужества посмертно.Фото: «Ока-инфо.24/7»