Общество 06.11.2024 в 14:28

В Бурятии с расхитительницы имущества почты взыскали ущерб

Женщина также получила условный срок
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с расхитительницы имущества почты взыскали ущерб
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии судебные приставы взыскали с бывшего начальника районного отделения почтовой связи 218 тысяч рублей. Ранее женщина попалась на хищениях товарно-материальных ценностей организации и получила 3 года лишения свободы условно. Также суд обязал её возместить причиненный ущерб.

«Во исполнение решения суда пристав арестовал банковские счета женщины, а она сама была ограничена в праве выезда за пределы России. На сегодня сумма ущерба взыскана в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.
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