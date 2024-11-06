В Бурятии с расхитительницы имущества почты взыскали ущерб

В Бурятии судебные приставы взыскали с бывшего начальника районного отделения почтовой связи 218 тысяч рублей. Ранее женщина попалась на хищениях товарно-материальных ценностей организации и получила 3 года лишения свободы условно. Также суд обязал её возместить причиненный ущерб.«Во исполнение решения суда пристав арестовал банковские счета женщины, а она сама была ограничена в праве выезда за пределы России. На сегодня сумма ущерба взыскана в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.