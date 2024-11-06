Общество 06.11.2024 в 14:43

Волейбольный центр в Улан-Удэ достроят до конца года

Открытие центра состоится в следующем году
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Текст: Андрей Константинов
Волейбольный центр в Улан-Удэ достроят до конца года
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ работы в волейбольном центре сейчас в самом разгаре. Как сообщили в мэрии, в зале для пляжного волейбола сейчас укладывают песок. На обустройство специального покрытия для игры в пляжный волейбол уйдет более 160 кубометров кварцевого песка.

В новом спортивном объекте, который возводят на ул. Ринчино в 103-м микрорайоне, бесплатно будут заниматься дети и подростки из спортивных школ. Здесь будут работать два зала – большой и для пляжного волейбола.  

Представители Федерации пляжного волейбола Бурятии ранее обращались с просьбой о помощи в строительстве спортивного центра к мэру города Игорю Шутенкову.  

- Мы выразили готовность оказать поддержку, поскольку одна из наших главных задач – чтобы все горожане – дети, взрослые и старшее поколение, в любое время в шаговой доступности могли заниматься физкультурой и спортом, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.  

В октябре 2022 года Фонд развития Улан-Удэ подал заявку на участие в федеральном проекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», в котором проект строительства волейбольного центра стал победителем. На его реализацию выделено более 200 млн рублей, из них свыше 183 млн рублей – средства федерального бюджета. Остальные деньги на строительство предоставлены республиканским, городским бюджетом и частным инвестором. 


На сегодня уже возведен каркас здания, смонтированы фасад, кровля, выполнено присоединение к инженерным сетям, установлен лифт, обустроен теплый пол для пляжного волейбола, на который начали укладывать песок, почти завершены отделочные работы. Идет благоустройство прилегающей территории – строители возводят подпорные стены, готовят основание для асфальтирования дороги и парковки. Останется установить электроприборы, внутренние двери, санфаянс, а также оснастить центр мебелью и спортивным инвентарем.

Объект построят до конца года. Открытие центра состоится в следующем году.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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