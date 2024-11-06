Национальный музей и театр «Байкал» стали резидентами ТОР «Бурятия»

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) присвоила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» компаниям «Музейный центр Улан-Удэ» и «Театральный центр Улан-Удэ».

- Инвесторы в условиях преференциального режима реализуют проекты по строительству и эксплуатации двух крупнейших объектов мастер-плана Улан-Удэ: Национального музея Бурятии и Театрально-культурного центра «Байкал», - пояснили в правительстве РБ.

Национальный музей создается в целях сохранения культурного наследия Бурятии и обеспечения доступа к его коллекции для более широкой аудитории через создание современного и просторного музейного пространства. В рамках ТОР общий объем инвестиций в проект составит 1,64 миллиарда рублей.



Новый театрально-культурный центр «Байкал» также позволит сохранить культурное наследие Бурятии. Проект даст возможность широкому кругу жителей Республики регулярно посещать культурные мероприятия. В рамках ТОР общий объем инвестиций в проект составит 2,4 миллиарда рублей.



Ввод в эксплуатацию Национального музея Бурятии и театрально-культурного центра «Байкал» будет произведён в третьем квартале 2026 года.



Исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев отметил, что строительство Национального музея Бурятии и Театра «Байкал» на площадке ТОР позволит реализовать проекты в намеченные сроки.



- Театр «Байкал» и Национальный музей Бурятии являются ключевыми проектами мастер-плана Улан-Удэ. Оба проекта получили одобрение Президента России на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в марте 2023 года. Статус резидент ТОР «Бурятия» даст инвестору возможность пользоваться мерами господдержки, получать налоговые и административные преференции, помощь со стороны Корпорации в обеспечении необходимой инфраструктурой. Для реализации проектов используются и инструменты государственно-частного партнерства. Такая комплексная поддержка со стороны институтов развития позволит реализовать проекты в установленные сроки и в полном объёме, - сказал Гасан Гасанбалаев.



Генеральный директор компаний «Музейный центр Улан-Удэ» и «Театральный центр Улан-Удэ» Андрей Кузнецов рассказал, что строительство театра и музея реализуется с использованием механизма «Дальневосточной концессии».



- Когда инвесторы создают инфраструктуру за свой счет, а государство возмещает им расходы в течение 10 - 15 лет. Реализации проектов также помогают налоговые льготы и административные преференции режима ТОР. Свою работу по строительству объектов считаем чрезвычайно важной. Театр и музей станут ключевыми элементами культурной жизни Республики Бурятия, усилят каркас креативной инфраструктуры Улан-Удэ, станут новыми символами Республики, - пояснил он.

Сегодня на ТОР «Бурятия» реализуют проекты 18 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. В рамках соглашений с КРДВ инвесторы вкладывают 28,1 млрд рублей, создают свыше 1,8 тыс. рабочих мест. Фактически вложено более 5,56 млрд рублей, создано около 358 рабочих мест.

Фото: правительство РБ