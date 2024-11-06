Общество 06.11.2024 в 15:55

На реках в Улан-Удэ запретили выезд и выход на лед

Блокируются все несанкционированные выезды к рекам и ставятся запрещающие знаки
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Текст: Служба информации "Номер один"
На реках в Улан-Удэ запретили выезд и выход на лед

На городских реках в Улан-Удэ запретили выезд и выход на лед. Сотрудники поисково-спасательной службы администрации г. Улан-Удэ блокируют несанкционированные выезды к рекам и устанавливают знаки о запрете выхода и выезда на лед. Их уже установили в районе Мясокомбината и по ул. Трубачеева.


- На основном русле лед еще не встал, идёт шуга. Замерзло только на территории речного порта и возле стадиона БГУ, где обычно проводится купель. Там толщина льда достигает 5 см, но этого недостаточно. Безопасная толщина льда для человека должна составлять не менее 7 см, - рассказал начальник поисково-спасательной службы г. Улан-Удэ Егор Перелыгин.

Каждый день дежурная смена спасателей совершает объезд водных объектов и проводит профилактические беседы с лицами, находящимися на водных объектах.

Основной упор делается на несовершеннолетних, которые не всегда могут оценить степень опасности тонкого льда.

- Если обнаружите, как дети играют у неокрепшего льда — не оставайтесь равнодушными, попросите их покинуть опасное место, - сказали спасатели.

Телефон экстренной службы: 112.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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