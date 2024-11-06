Жители Бурятии могут выиграть до 5 миллионов рублей на волонтерские проекты. Компания Эн+ объявила о старте приема заявок на грантовый конкурс «Города со знаком плюс» (возрастное ограничение 18+).

- Бурятия вошла в географию конкурса. НКО, бюджетные учреждения, волонтерские организации, творческие, спортивные, туристические объединения, местные сообщества республики могут получить до 5 миллионов рублей, - сообщают организаторы конкурса.

Направления проектов:

- экология: сохранение уникальных природных экосистем, формирование экологического мышления;

- досуг: привлечение населения к занятиям физкультурой и спортом, создание и развитие креативных пространств, культурного досуга, развитие внутреннего туризма;

- общество: развитие волонтерства и добровольчества, поддержка социально уязвимых слоев населения, социальные инициативы в местных сообществах;

- образование: улучшение качества образования, формирование и развитие компетенций в области инженерии, робототехники, электроники у детей и подростков, профориентация и подготовка специалистов инженерных и технических профессий.

Срок подачи до 15 февраля 2025 года на сайте enplus-grant.ru

Возрастное ограничение 18+

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