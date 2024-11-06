Минтранс Бурятии предложил оценить качество общественного транспорта в Улан-Удэ

Минтранс Бурятии предложил оценить качество транспортного обслуживания в Улан-Удэ. Для этого надо пройти опрос на сайте нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

ФБУ «Росавтотранс» проводит исследование по удовлетворенности граждан качеством транспортного обслуживания в городских агломерациях.

Опрос стартовал сегодня 5 ноября на официальном сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги»

https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList.



Высказать свое мнение можно будет до 15 ноября 2024 года (включительно).

Фото: Номер один