Школьные «поборы»

Тема школьных поборов извечна. Казалось бы, давно уже приняты законы и подзаконные акты, запрещающие любые формы поборов. Ежегодно выносятся прокурорами по всей стране предостережения о недопустимости нарушения законодательства школами в виде поборов. В каких-то регионах доходят даже до суда. Тем не менее, тема продолжает быть актуальной. Сейчас расскажем о правах родителей.

Что говорит закон?

Согласно федеральному закону об образовании в РФ, государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования.

Анализ правовых норм позволяет сделать вывод, что в школьных учреждениях недопустимо собирать деньги с родителей и запрашивать материальную поддержку.

За счет бюджетов разных уровней обеспечивается оснащение школы учебной литературой, учебным инвентарем, мебелью, поддерживается качество ремонта, отвечающего требованиям санитарных и строительных норм, гарантируется охрана школы, предоставление образовательных услуг по соответствующей программе и т.д.

Вместе с тем жизнь всегда сложнее любого закона.

А что, если поставить кулер в классе, где дети могут спокойно пить на переменах, не принося с собой бутылки воды? Как организовать праздник детям на новый год или 8 марта? Стены в кабинете уже осыпаются, а ремонт в региональном бюджете запланирован только через 3-5 лет?

Отдельной темой для обсуждения являются рабочие тетради и контурные карты.

Если родители хотят выйти за пределы минимальных, предоставляемых школой бесплатных услуг, то вправе на добровольных началах ради комфорта детей за счет собственных средств приобретать иные услуги или товары.

Например, создать так называемый фонд класса, за счет которого покупать подарки детям на праздники, воду, расходные материалы для принтера и т.д.

Родители вправе организовывать детям коллективно походы в театры, музеи, кино, туристические поездки в иные регионы.

Вместе с тем нет правовых норм, обязывающих участвовать в этих дополнительных мероприятиях. Ключевое условие – добровольность. Это можно расценить как форму активности родителей, не предусмотренной, но и не запрещенной законом.

В случае, если происходит понуждение, требование от учителя или представителей родительского комитета сдавать деньги на те или иные нужды, то для начала рекомендуем решить данный вопрос путем переговоров.

Объяснить ситуацию, что данные поборы являются сугубо добровольными. Если же переговоры не привели к положительному результату, то необходимо обращаться за защитой своих прав в правоохранительные органы – полицию и прокуратуру. Также можно обратиться с жалобой в региональное министерство или департамент образования.

Сама школа как образовательная организация не вправе организовывать какие-либо поборы даже на самые благородные цели.

Состоятельные родители вправе самостоятельно обратиться в школу и внести благотворительный взнос или пожертвование на официальный счет школы, который оформляется соответствующими документами. Это единственный легальный способ помочь напрямую школе.

Если же учителя или сотрудники школы получают деньги напрямую от родителей, то это может быть расценено как взяточничество с негативными последствия как для дающего, так и для берущего, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Фото: loon.site