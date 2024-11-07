В Бурятии усиленно подсыпают региональные дороги

Сегодня небольшой снег прошел в пяти районах республики — Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах. На дорогах работает спецтехника. Подсыпают скользкие участки, крутые повороты, спуски и подъемы.

- На перевале Пыхта в Прибайкальском районе сейчас туманно. Из-за повышенной концентрации влаги местами возможен гололед. Последствия снегопада с пяти утра устраняют 3 комбинированные дорожные машины и погрузчик. Опасные участки подсыпаны, в течение дня будет производиться повторная обработка противололедными материалами, - сообщает ГКУ «Бурятрегионавтодор».

В Тарбагатайском районе на дорогах местами гололед. Дорожники усилили подсыпку и очистку проезжей части от снега.

В Заиграевском районе дороги подсыпают 3 комбинированные дорожные машины.

Ситуационный центр Бурятрегионавтодора непрерывно следит за ситуацией на региональных дорогах и координирует работу подрядных организаций.

- Просим автомобилистов учитывать дорожную обстановку при поездках и соблюдать скоростной режим. Будьте внимательны за рулем и не отвлекайтесь на телефоны, - добавили в ведомстве.

Сообщить о сложной дорожной обстановке на региональной дороге можно круглосуточно по тел.: 8 (3012) 55-20-55 — Ситуационный центр Бурятрегионавтодора.

Фото: скриншот видео ГКУ «Бурятрегионавтодор»