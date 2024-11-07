Общество 07.11.2024 в 11:58

В Улан-Удэ выбрали лучшую семью

Конкурс проходил среди детских садов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ выбрали лучшую семью
Фото: предоставлено Комитетом по образованию мэрии
11 семей из Улан-Удэ приняли участие в конкурсе «Лучшая семья 2024 года» среди детских садов. На протяжении трёх этапов они рассказывали о традициях и особенностях своей семьи, делились секретами воспитания детей. Церемония награждения победителей прошла в Доме творчества Советского района.

Гран-при завоевала улыбчивая семья Шамрай, двое детей которой обучаются в дошкольной группе школы №108. Им подарили семейную фотосессию и подарочную карту в детский магазин.

- Участие в конкурсе решила принять моя жена, а я всегда поддерживаю ее инициативы. К конкурсу усердно готовились, по вечерам репетировали номера. Победе очень рады и как сказали дочки «Мы это сделали!», - рассказал победитель конкурса Виталий Шамрай.

Поздравили и вручили подарки еще трём семьям. Это семья Чучмановы, они представляли детский сад №59, семья Аюрзанайн - детский сад №88 и Цыбеновых - детский сад №111.

Организовал конкурс для наших семей Комитет по образованию администрации Улан-Удэ.
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