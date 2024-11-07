В Улан-Удэ завершается первый этап ремонта дороги на улице Бабушкина

В Улан-Удэ на островке безопасности у перекрестка улиц Бабушкина и Терешковой установили водоналивные блоки, чтобы исключить движение транспорта в три ряда в сторону центра. Как сообщили в мэрии города, это сделано для снижения аварийности на участке.Дорожникам осталось обустроить павильон для пассажиров на автобусной остановке по ул. Бабушкина, а также доделать ограждения. Эти работы завершат до середины ноября.Напомним, одну из самых загруженных магистралей по ул. Бабушкина обновляют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы проводятся в два этапа – в 2024 и 2025 годах.- Мы не просто ремонтируем эту дорогу, но еще и вносим изменения в схему движения транспорта. Все это делается для того, чтобы разгрузить этот проблемный участок, то есть помочь водителям избежать задержек в движении. Новая схема разработана с учетом существующих, где-то стесненных дорожных условий, которые учитывают имеющуюся застройку, - сказал начальник Управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.Первый этап - ремонт дороги от путепровода по ул. Трубачеева до бульвара Карла Маркса. Здесь дорожники обустроили дополнительную, четвертую полосу для транспорта. Теперь движение в направлении сотых микрорайонов осуществляется по двум полосам и по двум – в сторону ул. Терешковой.Для безопасности дорожного движения на перекрестке установили делиниаторы. Их расположили в месте нанесения двойной сплошной разметки, разделяющей полосы движения с улиц Бабушкина и Терешковой в сторону сотых микрорайонов.Также отремонтирована трамвайная остановка по ул. Бабушкина. Там посадочная площадка увеличена почти на 16 метров и установлен павильон с навесом и со стеной из прозрачного пластика.Второй этап ремонта дороги по ул. Бабушкина начнется в следующем году. Работы по расширению проезжей части будут вестись уже в обратном направлении - от бульвара Карла Маркса и до путепровода. Тогда же здесь обновят трамвайную и автобусную остановки.