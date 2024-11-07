Жителей Улан-Удэ информируют о профилактике бешенства

В микрорайоне Горький г. Улан-Удэ идет подворовый обход с целью профилактики бешенства у животных, сообщили в комитете городского хозяйства.

Мобильные межведомственные группы проводят беседы с владельцами домашних животных, напоминают о недопущении самовыгула собак, необходимости вакцинации животных против бешенства. Все домашние животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной службе и ежегодно прививаться.





- Уважаемые владельцы домашних животных, просим ответственно отнестись к данным мероприятиям и не допускать самовыгула собак, - призвали горожан в администрации города.

Напомним, 30 октября лисица забежала в один из дворов в мкрн. Горького. Лабораторные исследования подтвердили у нее бешенство, чтобы исключить распространения заболевания, объявлен карантин в следующих микрорайонах: мкрн Горького; 101 мкрн; ДНТ «Лира»; ДНТ «Серебряный бор»; ДНТ «Горький поселок»; ДНТ «Сотрудник».

Фото: администрация Улан-Удэ