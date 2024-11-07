Общество 07.11.2024 в 14:04

В Улан-Удэ непрерывно убирают тротуары

Дворники уже с пяти утра подсыпают дороги и тротуары
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ непрерывно убирают тротуары

Дворники комбината по благоустройству во время снегопада непрерывно подсыпают и убирают не только дороги, но и тротуары.

- Специалисты комбината по благоустройству с 5 утра усиленно начали работу по уборке и подсыпке пешеходных дорожек песком. Всего в Улан-Удэ сегодня трудится 118 уборщиков территорий. Мы просим жителей Улан-Удэ быть аккуратными и соблюдать осторожность во время и после снегопада, а также благодарим тех, кто с понимаем относится к работе дворников города, - сообщили в администрации города.

Если вы заметили скользкий участок, оставьте заявку по тел.: 379-646; 380-838.

  

Фото: администрация Улан-Удэ

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