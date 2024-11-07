Молодой поэт из Улан-Удэ погиб на спецоперации

8 ноября на лукодроме в Улан-Удэ пройдет прощание с 24-летним военнослужащим Александром Малыгиным. Он погиб на спецоперации 18 октября 2024 года.Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Александр Малыгин родился 7 мая 2000 года в Улан-Удэ. Обучался в школе № 63, затем поступил в училище РЖД (ТЕПС-1046). Помимо учебы занимался лыжным спортом и стрельбой из лука, где получал свои первые награды.В июле 2021 года Александра призвали в армию, там он подписал контракт, а затем продлил его. Во время прохождения службы отучился на лейтенанта.«Александр был умным и жизнерадостным, сочинял стихи, поэтому ему дали позывной «Пушкин». Как достойный мужчина он отдал долг Родине», - сообщили в паблике.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»