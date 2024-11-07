Общество 07.11.2024 в 15:44
Выходец из Забайкалья возглавил больницу в Бурятии
Нового главврача уже представили коллективу
Текст: Андрей Константинов
6 ноября заместитель министра здравоохранения Бурятии Валерий Амагыров и врио главы Бичурского района Марина Савельева представили коллективу районной больницы нового главного врача. Им стал Баяр Бадмаев.
Как сообщили в больнице, Баяр Бадмаев прибыл в Бурятию из Забайкальского края. В 1995 году он окончил Читинскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Ранее работал главным врачом в Ольхонской ЦРБ Магаданской области, затем главным врачом Каларской ЦРБ Забайкальского края.
Напомним, на прежнего главврача Бичурской ЦРБ Олесю Спиневу весной этого года возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Она возглавляла больницу с ноября 2021 года.
Как сообщили в больнице, Баяр Бадмаев прибыл в Бурятию из Забайкальского края. В 1995 году он окончил Читинскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Ранее работал главным врачом в Ольхонской ЦРБ Магаданской области, затем главным врачом Каларской ЦРБ Забайкальского края.
Напомним, на прежнего главврача Бичурской ЦРБ Олесю Спиневу весной этого года возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Она возглавляла больницу с ноября 2021 года.
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