Общество 07.11.2024 в 16:38

Жители Бурятии шокированы платежами по ипотеке

За жилье стоимостью пять миллионов придется платить более 60 тысяч в течение 30 лет

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Текст: Анастасия Величко
Жители Бурятии шокированы платежами по ипотеке

Улан-удэнцы вовсю обсуждают в соцсетях недоступность ипотеки. Покупка жилья в кредит в Бурятии и ранее была доступна далеко не всем, сейчас же для того, чтобы иметь возможность ее получить, ежемесячный доход должен быть более 100 тысяч рублей.

«Вот настал момент покупки квартиры с учётом накоплений. Вот скажите, как платить вот это вот? Квартиры просто неподъемные для людей, у которых зарплата в 50 тыс. Естественно, вечно снимать невозможно, но вот такие платежи - это очень жёстко», - пишет автор поста в соцсети и прикладывает скриншот из одного известного банка республики с расчетом платежей по ипотеке.

Так, жилье стоимостью пять миллионов рублей с первоначальным взносом 1,9 млн в конечном итоге обойдется в 22,9 млн рублей. Ежемесячный платеж составит 63670 рублей, а платить ипотеку придется 30 лет.

Под записью в соцсети развернулись бурные обсуждения.

!Почему на жилье не сделать 6% максимум. И быстрее выплачивали бы и брали бы ипотеку. А тут цена жилья пять миллионов, а в итоге выходит 25. Переплачиваются 20 миллионов. А есть смысл покупать жилье?»

«Если снимать жилье в течении 30 лет за 35000, то сумма 12 600 000. А банки шкуродеры».

«Так и будем вечно по съемным шататься с такими золотыми ценам. Ужас! Нам простым рабочим век не осилить такой платёж до конца своих дней».

«Я тоже недавно смотрела квартиры. Цена образно 4,5 млн, платеж 89 000 на 20 лет. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать! Берешь в ипотеку 4,5 млн, отдашь 24 млн. Как людям приобрести жилье, не понимаю».

Недавно «Номер один» подробно рассказал о сложившейся ситуации на ипотечном рынке Бурятии.

Жителям Бурятии, не имеющим жилплощади и не попадающим под льготные ипотеки, стоит забыть о собственной квартире как минимум на несколько лет, отмечают экономисты. После повышения ключевой ставки с 19% сразу до 21% обычная ипотека станет еще недоступнее. При этом все российские банки за несколько дней до решения регулятора словно сговорились и подняли ставки по рыночным программам в среднем до 25-27% годовых.


Фото: "Номер один"

 

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