В Монголии из-за протестов остановили разведку месторождения редкоземельных металлов

Губернатор аймака Ховд Морхын Амарсанаа издал приказ приостановить геологоразведочные работы на месторождении редкоземельных металлов «Халзан бурэгтэ» (Лысый орлан) из-за того, что местные жители выступают против этого проекта с мирными акциями протеста и направляют жалобы в отраслевые министерства.Лицензией на разведку этого месторождения обладает «Монгольская национальная горнодобывающая корпорация». Ее работы по геологоразведочному бурению вызвали опасение о превышении допустимой радиоактивности у местных жителей. С ними встретился губернатор аймака, который выехал на место, где граждане устроили акции протеста.Монголия располагает одними из самых богатых месторождений меди и редкоземельных металлов в Азии. Основными полезными ископаемыми, добываемыми в Монголии, считаются цветные и редкоземельные металлы, золото, серебро, уран, уголь. Их экспорт - основная доходная статья бюджета страны.Летом 2023 года премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ провел первую онлайн-встречу с Илоном Маском, на которой попросил бизнесмена изучить вопрос об использовании монгольских меди и редкоземельных элементов в производстве электромобилей Tesla.