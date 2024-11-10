Жители Бурятии массово положились на депозиты

Банки в республике продолжают привлекать вклады от населения по удивительно высоким ставкам. На прошлой неделе ряд крупнейших банков поднял процентные ставки по депозитам до 22% годовых.Ставки по вкладам выросли после того, как 25 октября ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 2% - с 19% до 21%.На предыдущем, рекордном уровне в 20% ставка находилась в конце февраля 2022 года.Однако, в отличие от прошлых повышений ставок по депозитам, в этот раз банки более консервативно улучшают условия. Так, в одном из крупных госбанков вклады со ставкой 22% доступны лишь премиальным клиентам, а в другом - открывшим вклад на шесть месяцев.В других банках по-прежнему более высокие ставки предлагают в основном новым клиентам. Тем, кто впервые открывает вклад и приносит им «новые деньги». Есть и ограничения по суммам вкладов. Так, в одном из банков в Бурятии накопительный счет на сумму до 1 млн рублей приносит 21% годовых, а если сумма больше - уже 11%. Кроме того, повышенные проценты платят в течение лишь трех месяцев. Довольно странная логика.Экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский полагает, что банки сегодня стремятся застраховать свои риски, если вдруг население решит массово изъять свои вклады, поэтому максимальные ставки устанавливаются на короткие сроки.Поведение вкладчиков Бурятии пока малопредсказуемо. Несмотря на то, что с конца лета депозитная доходность вкладов растет почти каждый месяц, вкладчики начали осторожничать.Так, по данным Нацбанка Бурятии, на 1 июля 2024 года на счетах жители республики держали 125,6 млрд рублей. На 1 октября это число сократилось на 1,6%. Что-то пошло не так.Экономист Анатолий Масловский советует вкладчикам быть еще более осторожнее в сегодняшней непростой ситуации и «не класть все яйца в одну корзину, поскольку экономическая ситуация довольно тревожна».По его словам, небольшую часть средств необходимо держать в наличных рублях и конвертируемой валюте. Металлическое золото также придаст уверенности в сложные времена.Неслучайно в сетях появилось много апокалиптических прогнозов насчет якобы возможного замораживания вкладов в случае, если с инфляцией ЦБ не удастся справиться, и она пойдет по пути гиперинфляции. А банки в какой-то момент столкнутся с необходимостью сразу вернуть деньги вкладчикам.Анатолий Масловский полагает этот вариант развития событий крайне маловероятным.«Если наступит мощный экономический кризис, причем мировой, когда и у них, в США и Китае, и у нас посыпется все, тогда и этот рычаг могут использовать, но это слишком крайняя мера, до этого, думаю, не дойдет», - убежден он.Тем не менее ставка ЦБ в 21% очень напоминает карточную игру «в очко». Когда картежник, кому выпала эта комбинация - 21, сразу же заявляет о выигрыше. Получат ли выигрыш вкладчики Бурятии, которые наверняка понесут деньги под завлекательные проценты, - покажет время.