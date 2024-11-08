Общество 08.11.2024 в 15:25

В Бурятии выбрали лучшего инспектора по маломерным судам

Им стал старший инспектор центра ГИМС Андрей Шулев
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выбрали лучшего инспектора по маломерным судам

В Бурятии выбрали лучшего инспектора по маломерным судам. Им стал старший инспектор по маломерным судам центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Андрей Шулев.

- Морские погоны Андрей носит уже 15 лет. Начинал он свой путь в должности госинспектора группы патрульной службы, со временем дорос до старшего госинспектора, а в сентябре 2022 года стал руководителем Баргузинского инспекторского участка ГИМС, - рассказали в МЧС Бурятии.

С самого детства дедушка Андрея прививал ему любовь к природе, особенно к Байкалу, этот факт и стал решающим в выборе будущей профессии.

Сегодня вместе с подчиненным личным составом Андрей Шулёв обеспечивает безопасность людей на водных объектах своего района. В летний период это работа с отдыхающими на Байкале, в остальное время -  работа с рыбаками, попадающими в чрезвычайные ситуации. 

Еще одна важная функция инспекторского состава ГИМС - контроль соблюдения судоводителями правил пользования маломерными судами, ведь именно они отвечают за безопасность пассажиров и других участников водного движения.

- Лучшим быть никогда не стремился,  просто делал свою работу, в которой мне помогал дружный коллектив Баргузинского участка и группы патрулирования № 2. Я люблю свою работу и делаю ее с удовольствием! Хочу пожелать всем успехов в работе и мирного неба над головой! – сказал Андрей Шулев.

ГИМС –это Государственная инспекция по маломерным судам.

 

Фото: МЧС Бурятии

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