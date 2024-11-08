Жителей Бурятии просят не ездить через Пыхту

Сегодня на перевале Пыхта Прибайкальского района прошел снег с дождем. В результате там местами образовался гололед. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, в настоящее время на перевале работает спецтехника: три комбинированные дорожные машины и два погрузчика.- Ситуацию усложняет околонулевая температура, из-за чего снег на дорожном полотне превращается в стекловидную наледь. Дорогу подсыпаем повторно в течение дня, поскольку песок растаскивается спустя некоторое время. Держим работу подрядчиков под контролем, - рассказал руководитель Бурятрегионавтодора Владимир Соснин.Ведомство просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок в сторону Прибайкальского района. Если ехать все же очень надо, необходимо соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны.Фото: Бурятрегионавтодор