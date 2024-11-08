Общество 08.11.2024 в 15:34

Жителей Бурятии просят не ездить через Пыхту

Из-за гололеда движение на перевале затруднено
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии просят не ездить через Пыхту
Сегодня на перевале Пыхта Прибайкальского района прошел снег с дождем. В результате там местами образовался гололед. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, в настоящее время на перевале работает спецтехника: три комбинированные дорожные машины и два погрузчика.

- Ситуацию усложняет околонулевая температура, из-за чего снег на дорожном полотне превращается в стекловидную наледь. Дорогу подсыпаем повторно в течение дня, поскольку песок растаскивается спустя некоторое время. Держим работу подрядчиков под контролем, - рассказал руководитель Бурятрегионавтодора Владимир Соснин.

Ведомство просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок в сторону Прибайкальского района. Если ехать все же очень надо, необходимо соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны.

Фото: Бурятрегионавтодор
Теги
перевал гололед

Все новости

В Улан-Удэ стартовало первенство города по дзюдо
08.11.2024 в 16:06
В Бурятии к концу 2025 года построят очистные сооружения в Северобайкальске
08.11.2024 в 16:06
Жителей Бурятии призывают заплатить налог на имущество
08.11.2024 в 15:52
Жителей Бурятии просят не ездить через Пыхту
08.11.2024 в 15:34
В Бурятии выбрали лучшего инспектора по маломерным судам
08.11.2024 в 15:25
Вячеслав Сухоруков получил контроль над землей и имуществом
08.11.2024 в 15:24
В Монголии из-за протестов остановили разведку месторождения редкоземельных металлов
08.11.2024 в 14:11
Пропавшего в Улан-Удэ школьника нашли в компьютерном клубе
08.11.2024 в 14:07
Цирк Бурятии покажет в декабре новую программу
08.11.2024 в 13:49
Сильные снегопады ожидаются завтра в Бурятии
08.11.2024 в 13:27
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Бурятии к концу 2025 года построят очистные сооружения в Северобайкальске
Из-за повышенных требований объект будет намного дороже, чем в других регионах
08.11.2024 в 16:06
Жителей Бурятии призывают заплатить налог на имущество
Налог необходимо оплатить до 2 декабря
08.11.2024 в 15:52
В Бурятии выбрали лучшего инспектора по маломерным судам
Им стал старший инспектор центра ГИМС Андрей Шулев
08.11.2024 в 15:25
В Монголии из-за протестов остановили разведку месторождения редкоземельных металлов
Губернатор аймака выехал к протестующим гражданам
08.11.2024 в 14:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru