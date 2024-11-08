Общество 08.11.2024 в 15:34
Жителей Бурятии просят не ездить через Пыхту
Из-за гололеда движение на перевале затруднено
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на перевале Пыхта Прибайкальского района прошел снег с дождем. В результате там местами образовался гололед. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, в настоящее время на перевале работает спецтехника: три комбинированные дорожные машины и два погрузчика.
- Ситуацию усложняет околонулевая температура, из-за чего снег на дорожном полотне превращается в стекловидную наледь. Дорогу подсыпаем повторно в течение дня, поскольку песок растаскивается спустя некоторое время. Держим работу подрядчиков под контролем, - рассказал руководитель Бурятрегионавтодора Владимир Соснин.
Ведомство просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок в сторону Прибайкальского района. Если ехать все же очень надо, необходимо соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны.
Фото: Бурятрегионавтодор
- Ситуацию усложняет околонулевая температура, из-за чего снег на дорожном полотне превращается в стекловидную наледь. Дорогу подсыпаем повторно в течение дня, поскольку песок растаскивается спустя некоторое время. Держим работу подрядчиков под контролем, - рассказал руководитель Бурятрегионавтодора Владимир Соснин.
Ведомство просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок в сторону Прибайкальского района. Если ехать все же очень надо, необходимо соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны.
Фото: Бурятрегионавтодор