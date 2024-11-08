Жителей Бурятии призывают заплатить налог на имущество

2 декабря 2024 года – последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год.

Ежегодно граждане России, имеющие в собственности автомобили, земельные участки, недвижимое имущество уплачивают транспортный, земельный налоги и налог на имущество граждан.

- Земельный налог и налог на имущество физических лиц поступают в бюджет Улан-Удэ, формируя доходную базу, средства которой направляются на социальные нужды горожан. Помните, если общая сумма ваших налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, уведомление вам не направляется, - сообщили в администрации города.

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