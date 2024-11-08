В Улан-Удэ отпразднуют Международный день студента

В Советском районе Улан-Удэ пройдет «ЗАЧЁТный день», посвящённый Международному дню студента (возрастное ограничение 12+).

В программе мероприятия: «Молодёжный диалог» с известными горожанами, интеллектуальная игра с пятью этапами: история города, фотоконкурс, литература, картография и музыка.

Мероприятие пройдёт 14 ноября в 14:00 в Штабе общественной поддержки гражданских инициатив (ул. Борсоева, 7а). Регистрация участников начнётся с 13:00 до 13:45. В нем примут участие команды ССУЗов Советского района Улан-Удэ.

Победителей ждут дипломы и призы, а всех участников — благодарственные письма и подарки.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site