Общество 08.11.2024 в 16:39

В Улан-Удэ отпразднуют Международный день студента

В мероприятии примут участие студенты ССУЗов города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ отпразднуют Международный день студента

В Советском районе Улан-Удэ пройдет «ЗАЧЁТный день», посвящённый Международному дню студента (возрастное ограничение 12+).

В программе мероприятия: «Молодёжный диалог» с известными горожанами, интеллектуальная игра с пятью этапами: история города, фотоконкурс, литература, картография и музыка.

Мероприятие пройдёт 14 ноября в 14:00 в Штабе общественной поддержки гражданских инициатив (ул. Борсоева, 7а). Регистрация участников начнётся с 13:00 до 13:45. В нем примут участие команды ССУЗов Советского района Улан-Удэ.

Победителей ждут дипломы и призы, а всех участников — благодарственные письма и подарки.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: loon.site

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