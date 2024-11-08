Общество 08.11.2024 в 16:39
В Улан-Удэ отпразднуют Международный день студента
В мероприятии примут участие студенты ССУЗов города
В Советском районе Улан-Удэ пройдет «ЗАЧЁТный день», посвящённый Международному дню студента (возрастное ограничение 12+).
В программе мероприятия: «Молодёжный диалог» с известными горожанами, интеллектуальная игра с пятью этапами: история города, фотоконкурс, литература, картография и музыка.
Мероприятие пройдёт 14 ноября в 14:00 в Штабе общественной поддержки гражданских инициатив (ул. Борсоева, 7а). Регистрация участников начнётся с 13:00 до 13:45. В нем примут участие команды ССУЗов Советского района Улан-Удэ.
Победителей ждут дипломы и призы, а всех участников — благодарственные письма и подарки.
Возрастное ограничение 12+
Фото: loon.site