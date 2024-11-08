Более 4 тысяч новорожденных в Бурятии зарегистрировали онлайн

В Бурятии за год более 4 тысяч новорожденных зарегистрированы онлайн. Это сделано с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» на Госуслугах.

- Суперсервис «Рождение ребенка» позволяет зарегистрировать рождение ребенка без личного посещения органа ЗАГСа. И на основании сведений об актовой записи, полученных из ЗАГСа, оформить на госуслугах СНИЛС, полис ОМС ребенка, а также материнский капитал и социальные пособия, - сообщили в минздраве Бурятии.





Этот сервис разработан для того, чтобы мама, которая родила ребенка, не тратила время на посещение ЗАГСа, а, заполнив заявление на Госуслугах, получила свидетельство о рождении ребенка в электронном виде в свой личный кабинет.

Суперсервис позволяет подать всего одно электронное заявление, чтобы получить весь комплект документов на ребенка: свидетельства о рождении и регистрации по месту жительства, СНИЛС, медицинский полис, ИНН.

Документы приходят в электронном виде в личный кабинет каждого из родителей. Регистрация рождения происходит не позднее следующего дня после подачи заявления и нужных документов;

Фото: Номер один