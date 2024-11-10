Общество 10.11.2024 в 11:50

В Монголии наблюдается бум авиационных путешествий

Новые рейсы в Европу и Китай обеспечили рост пассажиропотока на 27%
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Текст: Иван Иванов
В Монголии наблюдается бум авиационных путешествий

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Монголии, за первые 10 месяцев 2024 года всеми видами транспорта перевезено 125,3 млн пассажиров. Об этом сообщает Монгольская информационное агентство «Монцамэ».

Согласно статистике, предоставленной Министерством транспорта Монголии, автомобильным транспортом страны было перевезено 121,7 млн пассажиров, воздушным транспортом - 1,9 млн, железнодорожным - 1,6 млн пассажиров. Количество авиапассажиров увеличилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во многом это было связано с организацией в 2024 году дополнительных рейсов в Европу и Китай. Монгольская экономика бурно растёт, благосостояние граждан улучшается и они все чаще начинают путешествовать по миру.

Также в 2024 году всеми видами транспорта перевезено 107 млн тонн грузов, из которых 70,5 млн тонн грузов перевезено автомобильным транспортом, 36,5 млн тонн - железнодорожным транспортом и 8500 тонн - воздушным транспортом. Перевозки всеми видами транспорта увеличились на 20,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем перевозок автомобильным транспортом увеличился на 24,2 процента, а железнодорожным - на 14 процентов соответственно.

 

Фото: loon.site

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