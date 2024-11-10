В Закаменском районе построили новый детский сад на 80 мест

Накануне в селе Баянгол Закаменского района открыли новый детский сад на 80 мест, который возвели в рамках госпрограммы «Развитие образования».

- Отрадно видеть, когда в селах Бурятии кипит жизнь. Еще важнее, что здесь создаются семьи, рождаются дети, и нам есть, для кого строить, - рассказал зампред правительства РБ Евгений Луковников.

Здание одноэтажное, состоит из семи блоков. В блоках - четыре групповые на 20 детей, медпункт, пищеблок, прачечная. Помещения оборудованы новой мебелью и техникой.





- Посмотрели наполнение групп - все, что необходимо для всестороннего развития ребятишек, в детском саду есть, а для педагогов и персонала созданы комфортные условия для работы, - добавил Евгений Луковников.

Стоимость строительства составила более 200 млн. рублей.

- С 2017 года по разным программам и национальному проекту «Демография» мы построили 46 детских садов, из них 5 - на финальной стадии готовности. Но жизнь движется вперед, идет строительство новых микрорайонов, развитие моногородов и таких уникальных сел как Баянгол, - подытожил зампред.

Фото: тг-канал Евгения Луковникова