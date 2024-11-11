Продажа жилья, приобретенного на маткапитал

Вопрос: «Хотим продать дом, купленный на средства маткапитала. Как правильно это сделать?»

Любовь Романовна И.

До продажи нужно оформить жилье в долевую собственность всех членов семьи: родителей и детей. Если детям меньше 18 лет, понадобится разрешение на сделку от органов опеки и попечительства. Как правило, они требуют, чтобы детям выделили долю в новой недвижимости.

Опека может разрешить перевести деньги с продажи доли ребенка на его сберегательный счет в банке. Снять средства он сможет, достигнув совершеннолетия. Чтобы получить согласие опеки, необходим отчет об оценке доли детей. Его нужно заказать в оценочной компании.

Помните, что продавать старое и покупать новое жилье нужно одновременно. Совершеннолетних детей надо указать в качестве участников сделки в договоре купли-продажи жилья. Доли детей в новом жилье должны быть не меньше, чем в продаваемом.

Если жилье в ипотеке, то сделку нужно согласовать с органами опеки. Ее также должен одобрить банк. Для этого надо досрочно погасить кредит либо с согласия банка передать непогашенную часть займа покупателю. Кроме того, прежде чем продать старую недвижимость, владельцу маткапитала нужно оформить обязательство о том, что в новом жилье будут выделены доли детям и супругу, если вы в браке. Документ надо заверить у нотариуса.

Для получения согласия опеки на сделку необходимо обратиться с заявлением в региональный opгaн oпeки и пoпeчитeльcтвa, приложив документы:

- паспорта родителя-заявителя и детей от 14 лет;

- свидетельства о заключении брака и рождении ребенка до 14 лет;

- выписки из ЕГРН, домовой книги, техпаспорта, копии лицевых счетов на старое и новое жилье;

- одобрение банка, если квартира в ипотеке;

- информацию из Росреестра об общей оценке и стоимости жилья;

- предварительный договор купли-продажи, заверенный у нотариуса.

Полный список лучше уточнить в конкретном органе опеки.

Органы опеки проверят, подходит ли новое жилье для детей:

- возле дома или квартиры есть детсад, школа, больница;

- жилье не находится в аварийном состоянии;

- расположено в безопасном районе;

- ремонт в нем не хуже, чем в прошлом жилье.

Свое решение опека должна вынести в течение 15 рабочих дней.