Сроки оказания медпомощи

Вопрос: «В какие сроки должна быть оказана медицинская помощь?»

Елизавета Романовна Т.

Сроки ожидания медицинской помощи устанавливают регионы в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Но в любом случае должны соблюдаться эти нормы. Основание: Постановление Правительства № 2353 от 28.12.2023, Приказ Минздравсоцразвития № 543н от 15.05.2012.

1). Безотлагательно. Неотложная помощь при обращении в медицинскую организацию с признаками неотложных состояний - по направлению регистратора.

2). 20 минут с момента вызова. Время доезда бригады для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, представляющих угрозу жизни. Например, нарушение сознания, дыхания, кровотечения, термические и химические ожоги. В территориальной программе время может быть скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, климатических и географических особенностей.

3). Неотложная помощь на дому – в течение 2-х часов с момента обращения. Такая помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний без угрозы жизни пациента.

4). Консультация врачей-специалистов - 14 рабочих дней со дня обращения.

5). 14 рабочих дней со дня назначения:

- лабораторные исследования;

- диагностические инструментальные исследования. Например, рентген, маммография, УЗИ;

- компьютерная томография, МРТ, ангиография.

6). При подозрении на онкологию:

- консультация врачей-специалистов - 3 рабочих дня;

- диагностические и лабораторные исследования - 7 рабочих дней.

Если сроки не соблюдаются, то можно подать жалобу:

- главврачу;

- в страховую компанию;

- в Росздравнадзор.