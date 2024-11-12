Сроки оказания медпомощи
Вопрос: «В какие сроки должна быть оказана медицинская помощь?»
Елизавета Романовна Т.
Сроки ожидания медицинской помощи устанавливают регионы в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Но в любом случае должны соблюдаться эти нормы. Основание: Постановление Правительства № 2353 от 28.12.2023, Приказ Минздравсоцразвития № 543н от 15.05.2012.
1). Безотлагательно. Неотложная помощь при обращении в медицинскую организацию с признаками неотложных состояний - по направлению регистратора.
2). 20 минут с момента вызова. Время доезда бригады для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, представляющих угрозу жизни. Например, нарушение сознания, дыхания, кровотечения, термические и химические ожоги. В территориальной программе время может быть скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, климатических и географических особенностей.
3). Неотложная помощь на дому – в течение 2-х часов с момента обращения. Такая помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний без угрозы жизни пациента.
4). Консультация врачей-специалистов - 14 рабочих дней со дня обращения.
5). 14 рабочих дней со дня назначения:
- лабораторные исследования;
- диагностические инструментальные исследования. Например, рентген, маммография, УЗИ;
- компьютерная томография, МРТ, ангиография.
6). При подозрении на онкологию:
- консультация врачей-специалистов - 3 рабочих дня;
- диагностические и лабораторные исследования - 7 рабочих дней.
Если сроки не соблюдаются, то можно подать жалобу:
- главврачу;
- в страховую компанию;
- в Росздравнадзор.