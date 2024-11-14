Вопрос: «До какого возраста платят алименты на ребенка?»

Петр Александрович Т.

Родители обязаны платить алименты до достижения ребенком 18 лет или до восстановления трудоспособности совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка, нуждающегося в помощи.

Однако при вступлении в брак до достижения 18 лет лицо, не достигшее 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Таким образом, родительские обязанности по материальному обеспечению ребенка утрачиваются с даты его вступления в брак.

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.

Выплата алиментов на несовершеннолетнего ребенка или нетрудоспособного нуждающегося в помощи совершеннолетнего ребенка, взыскиваемых в судебном порядке, согласно ст. 120 СК РФ прекращается:

1. По достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.

2. При усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты.

3. При признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов.

4. Смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.

Необходимо обратить внимание, что нетрудоспособность родителей, признание их недееспособными в суде или лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка (п. 2 ст. 71 СК РФ).

Уплата алиментов родителем может осуществляться добровольно, на основании соглашения об уплате алиментов, либо взыскиваться с плательщика принудительно - в судебном порядке.