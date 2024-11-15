Технические средства реабилитации для ветеранов СВО с инвалидностью
Вопрос: «Как получить ТСР инвалиду-ветерану СВО?»
Виктор Николаевич И.
Ветеранам СВО с инвалидностью положены технические средства реабилитации (ТСР), которые обеспечивает Фонд «Защитники Отечества».
В настоящее время в данный перечень ТСР входят:
- протезы и кресло-коляски для занятий спортом;
- кресло коляски с дополнительными функциями (шагающие, повышенной проходимости, вертикализаторы);
- вертикализаторы;
- тренажеры для реабилитации;
- устройства для инвалидов по зрению и слуху.
Чтобы получить средства реабилитации, необходимо:
1. Подать заявление в свободной форме в филиал указанного фонда по месту жительства. К нему нужно приложить документы, список следующих документов:
- заявка;
- копия паспорта;
- СНИЛС
- копия полиса ОМС (при наличии);
- информированное добровольное согласие на обработку персональных данных;
- документы, подтверждающие отнесение заявителя к участникам специальной военной операции;
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя ветерана (при подаче Заявки лицом, представляющим его интересы).
2. Дождаться уведомления о постановке на учёт у социального координатора. Заявку рассмотрит экспертный совет фонда. Когда её одобрят, участника спецоперации обеспечат необходимыми ТСР. Герои СВО с тяжёлой инвалидностью получают машину с ручным управлением. Автомобили начали вручать ветеранам с конца августа.