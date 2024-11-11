Общество 11.11.2024 в 09:42

Лесники Бурятии помогли с дровами участнику СВО

Житель Бичурского района после тяжелого ранения вернулся домой и оказался в трудной ситуации
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лесники Бурятии помогли с дровами участнику СВО

Лесники Бурятии помогли с дровами участнику СВО. Ранее житель Бичурского района добровольно ушел служить на фронт в зону специальной военной операции. После тяжелого ранения вернулся домой в село Сухой ручей, но оказался в трудной жизненной ситуации.

Сотрудники Бичурского лесничества вместе с местными предпринимателями организовали доставку дров бойцу.

- Наш земляк имеет правительственные награды, получил тяжёлое ранение на фронте и прибыл после госпиталя домой. Бичурское лесничество провело организационные мероприятия по доставке дров фронтовику. От всего лесничества, и от имени участника СВО выражаю огромную благодарность предпринимателям. Большое человеческое спасибо за вашу отзывчивость. Надо отметить, что наши коллеги на регулярной основе участвуют во многих социальных мероприятиях как в районе, так и в республике. Честь и хвала Вам, дорогие сограждане! - пояснил Сергей Мотовилов, главный лесничий Бичурского лесничества.

Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства на постоянной основе оказывают поддержку землякам в зоне СВО, отправляют гуманитарную помощь и необходимую технику.

 

Фото: РАЛХ

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