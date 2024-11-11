Общество 11.11.2024 в 11:19

В Бурятии почти 390 многодетных семей заключили социальный контракт

Социальный контракт поможет открыть свое дело или получить новую профессию
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии почти 390 многодетных семей заключили социальный контракт

По информации минсоцзащиты Бурятии, в республике за десять месяцев 2024 года с 1752 малообеспеченными семьями в рамках президентского нацпроекта «Демография» заключены социальные контракты на сумму более 342 млн. рублей. Из этого числа – многодетные семьи – 388 или 22%.

- На минувшей неделе стало известно о том, что минтруд России предлагает скорректировать правила заключения соцконтракта, предоставив многодетным семьям приоритетное право на такую поддержку. Проект постановления разработан во исполнение поручения Президента и представлен на общественное обсуждение. Также предлагается повысить размеры компенсации работодателям, принимающих на стажировки участников программы, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Новыми правилами предлагается при рассмотрении заявлений на заключение социального контракта отдавать приоритет многодетным семьям. Это позволит увеличить долю многодетных семей среди получателей этой меры поддержки. Предлагаемые изменения вступят в силу в 2025 году после подписания постановления. 

Министр напомнила, что социальный контракт поможет человеку или семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, найти стабильные источники дохода.

Благодаря программе социального контракта можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу. В Бурятии эта мера государственной поддержки доказывает свою эффективность на протяжении нескольких лет.

 

Фото: Номер один

Все новости

Жителям Бурятии покажут новый спектакль по произведению Чингиза Айтматова
11.11.2024 в 11:30
В Бурятии почти 390 многодетных семей заключили социальный контракт
11.11.2024 в 11:19
В Улан-Удэ состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек
11.11.2024 в 11:16
В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»
11.11.2024 в 11:05
В Бурятии сбитый пешеход скончался в больнице
11.11.2024 в 10:57
В Бурятии перевернулся и сгорел китайский трактор
11.11.2024 в 10:48
В Бурятии у «черного» лесоруба конфисковали УАЗ и бензопилу
11.11.2024 в 10:21
Ульяна Тукуренова из Бурятии стала чемпионкой России по пляжной борьбе
11.11.2024 в 10:17
В Бурятии компанию оштрафовали за взятку
11.11.2024 в 10:02
В Бурятии за сутки убили двух человек и чуть не убили третьего
11.11.2024 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Лесники Бурятии помогли с дровами участнику СВО
Житель Бичурского района после тяжелого ранения вернулся домой и оказался в трудной ситуации
11.11.2024 в 09:42
Продажа жилья, приобретенного на маткапитал
Как осуществить?
11.11.2024 в 09:00
В Закаменском районе построили новый детский сад на 80 мест
Строительство обошлось в 200 миллионов рублей
10.11.2024 в 12:45
В Монголии наблюдается бум авиационных путешествий
Новые рейсы в Европу и Китай обеспечили рост пассажиропотока на 27%
10.11.2024 в 11:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru