В Бурятии почти 390 многодетных семей заключили социальный контракт

По информации минсоцзащиты Бурятии, в республике за десять месяцев 2024 года с 1752 малообеспеченными семьями в рамках президентского нацпроекта «Демография» заключены социальные контракты на сумму более 342 млн. рублей. Из этого числа – многодетные семьи – 388 или 22%.

- На минувшей неделе стало известно о том, что минтруд России предлагает скорректировать правила заключения соцконтракта, предоставив многодетным семьям приоритетное право на такую поддержку. Проект постановления разработан во исполнение поручения Президента и представлен на общественное обсуждение. Также предлагается повысить размеры компенсации работодателям, принимающих на стажировки участников программы, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Новыми правилами предлагается при рассмотрении заявлений на заключение социального контракта отдавать приоритет многодетным семьям. Это позволит увеличить долю многодетных семей среди получателей этой меры поддержки. Предлагаемые изменения вступят в силу в 2025 году после подписания постановления.

Министр напомнила, что социальный контракт поможет человеку или семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, найти стабильные источники дохода.

Благодаря программе социального контракта можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу. В Бурятии эта мера государственной поддержки доказывает свою эффективность на протяжении нескольких лет.

Фото: Номер один