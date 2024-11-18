Долги по кредитам

Вопрос: «Как узнать, есть ли задолженность по кредитам?»

Эржена Б.

Последний платеж по кредиту не гарантирует, что задолженность погашена - из-за случайной технической ошибки на остаток все еще могут начислять проценты. Чтобы проверить свои счета и быть уверенным, что в нужный момент вам дадут средства, следует регулярно проверять свою кредитную историю.

Обратитесь в банк или микрофинансовую организацию, в которой оформляли кредит: придите в отделение с паспортом и запросите выписку по кредитам. Ее выдадут сразу. Если задолженность нулевая, значит, счет погашен.

Помните, если вы занимали средства в нескольких банках, нужно обратиться в каждый. В некоторых банках справку можно запросить онлайн. Можно ли так сделать в вашем - узнайте в его техподдержке.

Другой способ - обратиться в бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас в России шесть бюро, которые зарегистрированы в Банке России. Информацию о клиенте кредитная организация может отправить в любое из них, иногда сразу в несколько. Сначала выясните, в каком из БКИ ваши данные: запросите информацию онлайн - через «Госуслуги» или сайт Банка России.

Как найти БКИ через «Госуслуги»:

1. Зайти в раздел «Справки и выписки».

2. Найти вкладку «Поиск бюро с вашей кредитной историей».

3. Убедиться в личном кабинете, что заполнены паспортные данные.

4. Нажать на кнопку «Отправить заявление».

Уведомление придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Как найти БКИ через Банк России:

1. На официальном сайте банка найти раздел «Кредитные истории».

2. Заполнить форму «Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй».

3. Ввести паспортные данные и код субъекта кредитной истории. Этот код как ПИН

код от банковской карты - используется только для запроса БКИ. Код должен быть в тексте договора о кредите или в приложении к нему - каждый банк прописывает по-своему.

Ответ с данными БКИ придет на электронную почту, которую указали в форме.

Как узнать кредитную историю через БКИ:

1. Зарегистрируйтесь на сайте найденного БКИ.

2. Подтвердите учетную запись через «Госуслуги».

3. Запросите кредитную историю.

Результат придет в личный кабинет спустя несколько минут.

В некоторых бюро узнать историю можно при личном посещении, а в некоторые можно написать на электронную почту.

Запросить историю бесплатно можно два раза в год. Дополнительно — от 295 до 800 рублей, в зависимости от бюро и способа получения.