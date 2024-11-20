Блокировка банковской карты

Вопрос: «У меня банк заблокировал карту. Что делать?»

Дарья Олеговна Ф., г. Северобайкальск

У банков в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ есть право приостанавливать переводы на подозрительные счета, которые попали в базу данных Центрального банка (ЦБ) России. В ней есть информация о счетах и людях, которые могут быть замешаны в мошенничестве.

Также банки блокируют им возможность пользоваться картами и онлайн-банкингом. Это помогает сохранить деньги россиян и защитить их от действий аферистов.

Почему банк может заблокировать карту? Банки делают это по закону, если сведения о человеке попали в базу данных Центробанка. Туда поступает информация об аферистах, после того как пострадавший от их действий подаст заявление в свой банк и полицию, и его уголовное дело начнут рассматривать.

Изменения в законе помогают прервать мошенническую цепочку, и у жертвы аферистов повышаются шансы вернуть украденное.

На какой период приостанавливают доступ к карте? Вы не сможете получить доступ к карте и онлайн-банкингу, пока информация о вас есть в базе ЦБ со сведениями о мошеннических счетах и операциях.

Можно ли снять деньги с заблокированной карты? Заблокированной картой нельзя расплатиться в магазине, снять наличные в банкомате или оплатить что-либо с ее помощью онлайн. Но вы можете снять деньги со счета. Для этого нужно прийти в отделение своего банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Если банк вам отказал, подайте обращение финансовому уполномоченному или направьте жалобу в Банк России.

Будут ли доступны переводы на карту? Перевод средств на заблокированную карту приостановят на два дня. Если тот, кто отправил платеж, не откажется от перевода после истечения этого срока, банк должен его исполнить. Зарплату и социальные выплаты перечислят на карту в срок, без ограничений, даже если сведения о вас до сих пор есть в базе данных ЦБ.

Как обжаловать включение данных о вас в базу ЦБ? Подайте заявление в любой банк, клиентом которого являетесь. Он должен перенаправить обращение в Банк России не позднее следующего рабочего дня. Отказать в приеме заявления у банка нет права. Отправьте заявление в Банк России с помощью интернет-приемной, указав тему обращения «Информационная безопасность» и соответствующий тип проблемы.

Заявление рассмотрят в течение 15 рабочих дней. Ответ поступит через банк, в отделение которого вы обращались, либо напрямую вам, если отправляли обращение через интернет-приемную Банка России.

После исключения сведений о вас из базы данных ЦБ банк тут же восстановит ваш доступ к карте и онлайн-банкингу.