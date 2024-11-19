Скрытые номера на автомобиле
Вопрос: «Какое наказание грозит за скрытие номера на авто?»
Александр Юрьевич С.
14 октября 2024 года подписан Федеральный закон о более строгом наказании за использование устройств, которые мешают распознаванию госномеров на транспорте.
Ранее штраф до 5 000 руб. или лишение прав от 1 до 3 месяцев полагались за езду:
- без номеров;
- с видоизмененными номерами;
- с применением устройств и материалов для сокрытия номеров.
После вступления в силу данного Федерального закона:
- за применение устройств для сокрытия номеров грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет с конфискацией таких устройств. Например, рамки или электромагнитов.
- за езду без номеров или сокрытие их различными материалами
Штраф до 5 000 руб.
- за повторное нарушение - лишение прав на срок до 1,5 лет.
Материалы для сокрытия номеров - это, например, бумага, ткань, грязь или снег. Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения.