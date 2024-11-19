Скрытые номера на автомобиле

Вопрос: «Какое наказание грозит за скрытие номера на авто?»

Александр Юрьевич С.

14 октября 2024 года подписан Федеральный закон о более строгом наказании за использование устройств, которые мешают распознаванию госномеров на транспорте.

Ранее штраф до 5 000 руб. или лишение прав от 1 до 3 месяцев полагались за езду:

- без номеров;

- с видоизмененными номерами;

- с применением устройств и материалов для сокрытия номеров.

После вступления в силу данного Федерального закона:

- за применение устройств для сокрытия номеров грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет с конфискацией таких устройств. Например, рамки или электромагнитов.

- за езду без номеров или сокрытие их различными материалами

Штраф до 5 000 руб.

- за повторное нарушение - лишение прав на срок до 1,5 лет.

Материалы для сокрытия номеров - это, например, бумага, ткань, грязь или снег. Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения.