Общество 19.11.2024 в 09:00

Скрытые номера на автомобиле

Что грозит?
A- A+
Текст: Номер один
Скрытые номера на автомобиле
Номер один

Вопрос: «Какое наказание грозит за скрытие номера на авто?» 

Александр Юрьевич С.

14 октября 2024 года подписан Федеральный закон о более строгом наказании за использование устройств, которые мешают распознаванию госномеров на транспорте.

Ранее штраф до 5 000 руб. или лишение прав от 1 до 3 месяцев полагались за езду:

-  без номеров;

- с видоизмененными номерами;

- с применением устройств и материалов для сокрытия номеров.

После вступления в силу данного Федерального закона:

- за применение устройств для сокрытия номеров грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет с конфискацией таких устройств. Например, рамки или электромагнитов.

- за езду без номеров или сокрытие их различными материалами
Штраф до 5 000 руб.

- за повторное нарушение - лишение прав на срок до 1,5 лет.
Материалы для сокрытия номеров - это, например, бумага, ткань, грязь или снег. Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии освободили от транспортного налога родителей детей-инвалидов
19.11.2024 в 10:35
В Бурятии грузовик задавил пенсионерку на пешеходном переходе
19.11.2024 в 10:16
Житель Бурятии заплатил моральный ущерб своей бывшей возлюбленной
19.11.2024 в 10:06
Главу Минсельхоза Бурятии покинул еще один заместитель
19.11.2024 в 10:00
В Бурятии восстановили электронную запись к врачам
19.11.2024 в 09:43
В Улан-Удэ пешеход угодил под трамвай
19.11.2024 в 09:35
В Улан-Удэ очищают тротуары от наледи и снега
19.11.2024 в 09:34
В Улан-Удэ машинист крана погиб на рабочем месте
19.11.2024 в 09:27
Главе Бурятии представили нового генерал-майора
19.11.2024 в 09:19
Скрытые номера на автомобиле
19.11.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 ноября

Читайте также
В Бурятии освободили от транспортного налога родителей детей-инвалидов
Льготой семьи смогут воспользоваться уже в 2025 году
19.11.2024 в 10:35
В Бурятии восстановили электронную запись к врачам
Однако единый номер 122 пока работает с перебоями
19.11.2024 в 09:43
В Улан-Удэ очищают тротуары от наледи и снега
Улицы убирают с шести утра ежедневно
19.11.2024 в 09:34
Мастер-план Улан-Удэ в действии: что реализовали в 2024 году
Центр столицы Бурятии начал кардинально меняться
18.11.2024 в 17:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru