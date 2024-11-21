Межевание участка
Вопрос: «Собираемся купить дом. Нам сказали, что нужно проверить межевание. Для чего это надо?»
Баярма Нимаевна Ц.
Межевание — это комплекс кадастровых работ, который позволяет уточнить границы земельного участка, его местоположение, площадь и форму.
Межевание — необязательная процедура. На кадастровый учет земельный участок ставят и без него. И даже сделки тоже можно проводить без этой процедуры, хотя и покупателя будет найти труднее.
По закону никаких ограничений из-за отсутствия межевого плана для собственника нет. Но без обращения к кадастровому инженеру не обойтись, если вы хотите:
- определить точные границы участка, чтобы не было разногласий с соседями;
- разделить участок или присоединить к нему другой;
- восстановить старые границы, которых нет на генеральном плане.
Лучше сделать межевание, если вы:
- берете жилищный кредит под строительство дома или дачи на участке — это повысит шансы на одобрение;
- будете совершать сделки с участком или его частью — межевание увеличит спрос и цену.
Сколько стоит? Цена отличается у разных исполнителей и зависит от региона, сроков выполнения, размера участка и его конфигурации. В среднем эта услуга обойдется в 20–30 тыс. рублей.
Для проведения процедуры межевания понадобятся документы:
- паспорт владельца;
- свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;
- нотариальная доверенность, если собственника представляет другой человек;
- документы, определявшие границы участка при его образовании.
Заключение договора. Самому провести межевание нельзя, нужно обратиться к кадастровому инженеру, который включен в государственный реестр кадастровых инженеров. Проверить можно на сайте Росреестра.
В договоре должны быть указаны обязательства исполнителя:
- выезд специалиста на место;
- оформление технического проекта (текстовой и графической частей);
- уведомление всех, чьи интересы могут быть затронуты в связи с работами, не позднее чем за 30 дней до старта межевания.
Что включают в себя работы?
Кадастровый инженер обычно:
- собирает и изучает информацию о земельном участке;
- готовит проект межевания;
- оповещает соседей по участку, так как их права могут быть затронуты межеванием;
- выезжает на место и проводит геодезическую съемку, определяет координаты;
- вычисляет точную площадь участка;
- выполняет чертеж со всеми границами.
Итог работ — межевой план, он предоставляется в электронном виде. Если нужен бумажный — укажите в договоре.
Регистрация в Росреестре
Документы и межевой план нужно передать в Росреестр. Там их проверят и внесут сведения о границах участка в ЕГРН. Это бесплатно.
Подать документы можно в МФЦ или онлайн на сайте Росреестра.