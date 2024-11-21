Общество 21.11.2024 в 09:00

Межевание участка

Зачем делать?
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Текст: Номер один
Межевание участка
Номер один

Вопрос: «Собираемся купить дом. Нам сказали, что нужно проверить межевание. Для чего это надо?»

Баярма Нимаевна Ц.

Межевание — это комплекс кадастровых работ, который позволяет уточнить границы земельного участка, его местоположение, площадь и форму.

Межевание — необязательная процедура. На кадастровый учет земельный участок ставят и без него. И даже сделки тоже можно проводить без этой процедуры, хотя и покупателя будет найти труднее. 

По закону никаких ограничений из-за отсутствия межевого плана для собственника нет. Но без обращения к кадастровому инженеру не обойтись, если вы хотите:

- определить точные границы участка, чтобы не было разногласий с соседями;

- разделить участок или присоединить к нему другой;

- восстановить старые границы, которых нет на генеральном плане.

Лучше сделать межевание, если вы:

- берете жилищный кредит под строительство дома или дачи на участке — это повысит шансы на одобрение;

- будете совершать сделки с участком или его частью — межевание увеличит спрос и цену.

Сколько стоит? Цена отличается у разных исполнителей и зависит от региона, сроков выполнения, размера участка и его конфигурации. В среднем эта услуга обойдется в 20–30 тыс. рублей.

Для проведения процедуры межевания понадобятся документы:

- паспорт владельца;

- свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;

- нотариальная доверенность, если собственника представляет другой человек;

- документы, определявшие границы участка при его образовании.

Заключение договора. Самому провести межевание нельзя, нужно обратиться к кадастровому инженеру, который включен в государственный реестр кадастровых инженеров. Проверить можно на сайте Росреестра.

В договоре должны быть указаны обязательства исполнителя:

- выезд специалиста на место;

- оформление технического проекта (текстовой и графической частей);

- уведомление всех, чьи интересы могут быть затронуты в связи с работами, не позднее чем за 30 дней до старта межевания.

Что включают в себя работы?

Кадастровый инженер обычно:

- собирает и изучает информацию о земельном участке;

- готовит проект межевания;

- оповещает соседей по участку, так как их права могут быть затронуты межеванием;

- выезжает на место и проводит геодезическую съемку, определяет координаты;

- вычисляет точную площадь участка;

- выполняет чертеж со всеми границами.

Итог работ — межевой план, он предоставляется в электронном виде. Если нужен бумажный — укажите в договоре.

Регистрация в Росреестре

Документы и межевой план нужно передать в Росреестр. Там их проверят и внесут сведения о границах участка в ЕГРН. Это бесплатно.

Подать документы можно в МФЦ или онлайн на сайте Росреестра.

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