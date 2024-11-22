Общество 22.11.2024 в 09:00

Номер СНИЛС

Как узнать?
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Текст: Номер один
Номер СНИЛС
Pixabay

Вопрос: «Потеряла карточку СНИЛС. Можно ли узнать номер онлайн?» 

Юлия П.

Страховой номер индивидуального лицевого счета нужен для формирования пенсии, подтверждения прав на льготы, оформления документов. Он сохраняется на протяжении всей жизни и не меняется при смене ФИО или утере документов. Страховой номер не присвоен физическому носителю, зеленая пластиковая карточка с номером больше не выдается, утрата карточки или распечатки с номером ничем не грозит.

Информация о СНИЛС предоставляется гражданам по их запросу в виде электронного или бумажного уведомления.

Где узнать свой номер СНИЛС:

- на портале госуслуг в разделе Личные документы, должна быть подтверждённая учётная запись;

- на портале Соцфонда в личном кабинете можно запросить документ, подтверждающий присвоение номера.

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