Библиотека в Улан-Удэ получила имя выдающегося поэта

В Улан-Удэ библиотеке-филиалу №15 в микрорайоне Заречный присвоили имя выдающегося поэта, баснописца и переводчика из Бурятии Гунги Чимитова. Как сообщили в мэрии города, событие приурочили к 100-летию со дня рождения поэта.Гунга Чимитов, родившийся 15 ноября 1924 года в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района, оставил глубокий след в литературе и культуре Бурятии. Выпускник Улан-Удэнского театрально-музыкального училища, он начинал творческий путь как литературный редактор и диктор в радиокомитете. Затем, окончив литературный институт им. Горького, стал признанным мастером художественного перевода. За свою жизнь Гунга Чимитов создал более 300 лирических песен и десятки сборников стихов, басен и очерков, которые стали классикой бурятской литературы. Он подарил бурятским читателям шедевры мировой литературы в переводе на родной язык, сделав мировую классику доступной и близкой для многих.«Теперь библиотека-филиал №15 будет носить имя Гунги Чимитова, продолжая традиции бурятской литературы и сохраняя память о великом поэте и человеке. В Централизованной библиотечной системе Улан-Удэ это уже шестая библиотека, названная в честь писателей. Сейчас их имена носят библиотека-филиал №9 им. В.В. Липатова, библиотека-филиал №24 им. Н.Г. Дамдинова, библиотека-филиал №13 им Н.Ш. Нимбуева и другие», - отметили в мэрии города.