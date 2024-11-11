Общество 11.11.2024 в 17:29

В Бурятии врачи вытащили с того света наполовину обгоревшего мужчину

Сельчанин сам пытался потушить пожар в бане
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии врачи вытащили с того света наполовину обгоревшего мужчину
Фото: архив «Номер один»
В БСМП рассказали историю спасения 37-летнего мужчины, который поступил в больницу со страшными ожогами.

Как сообщили в больнице, происшествие случилось в сентябре. На участке мужчины загорелась баня. Сельчанин не испугался огня и попытался сам потушить пламя, однако в итоге сильно обгорел.

«Пациент в тяжелом состоянии поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии №2 с диагнозом «термический ожог головы, лица, шеи, туловища, верхних конечностей, правого бедра II-III степени». Общая площадь ожогов составила 52%. Диагноз осложнялся тяжелым ожоговым шоком, развитием двухсторонней ожоговой пневмонии, сепсиса. В реанимации мужчина длительное время находился на ИВЛ. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента и в начале октября его перевели для дальнейшего лечения в отделении гнойной хирургии», - рассказали в БСМП.

Мужчине несколько раз провели некротомию ожоговых ран и пересадку кожи.

В итоге после полутора месяцев лечения мужчину выписали для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
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