В Бурятии за шесть лет переселили 6,6 тысячи человек из аварийных домов. До конца года еще 306 человек в Северобайкальске переедет новые дома.

По Республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья, которая реализуется в рамках президентского национального проекта «Жилье и городская среда», с 2019 года из 92,07 тыс. кв. м аварийного жилья расселено более 6,6 тыс. человек.

С января по октябрь 2024 года переселено 108 человек. В Гусиноозерске 94 семьи переехали в три новых, простроенных по программе многоквартирных дома. В Улан-Удэ. Прибайкальском, Кабанском Северо-Байкальском районах расселено 14 человек.

До конца года планируется ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов в Северобайкальске, и 306 человек переедет в благоустроенные квартиры.

Фото: правительство Бурятии